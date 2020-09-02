WinZip - один из лучших архиваторов, поддерживающий множество форматов и снабженный дополнительными функциями для удобной работы с файлами. Перечислять все архивные форматы, с которыми "справляется" WinZip, не имеет смысла, отметим лишь самые известные: Zip, Zipx, RAR, 7Z, TAR, GZIP, VHD, XZ и другие. Удобно, что прямо в приложении можно выполнять разнообразные операции с файлами благодаря функциям "Копировать в", "Переместить в", "Переименовать", "Удалить" и т.д., что значительно экономит время и обеспечивает комфортное управление всеми заархивированными данными.

Что еще стоит отметить, так это опцию шифрования информации при архивации, обеспечивающую максимальную безопасность данных даже если кто-то посторонний попытается извлечь файлы из архива. Кроме того, реализована установка водяного знака на документах с целью недопущения копирования, что особенно актуально для изображений и авторских текстов.

С помощью программы можно выполнить отправку больших файлов по электронной почте, размещать их на облачных сервисах, прикреплять в социальных сетях и менеджерах мгновенных сообщений, что обычно не удается сделать в их стандартном виде.

Нельзя не упомянуть и грамотно продуманный интерфейс приложения, освоить функционал которого не составит труда даже неопытному пользователю. Все меню, опции и инструменты реализованы в интуитивно понятной оболочке для наиболее удобного и быстрого доступа к ним. Одним словом, WinZip - это именно то приложение, которое поможет Вам обеспечить полноценную работу с архивами любого типа.