WinZip для Windows

WinZip 25.0 build 14245

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Описание WinZip 25.0 build 14245Описание   Скачать WinZip 25.0 build 14245СКАЧАТЬ (99,95 Мб) Скриншоты WinZip 25.0 build 14245Скриншоты (3)   Статистика WinZip 25.0 build 14245Статистика   Отзывы о WinZip 25.0 build 14245Отзывы (26)  
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3.99 из 5, всего оценок - 245
  • Рейтинг программы - 3.99 из 5
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WinZip - один из лучших архиваторов, поддерживающий множество форматов и снабженный дополнительными функциями для удобной работы с файлами. Перечислять все архивные форматы, с которыми "справляется" WinZip, не имеет смысла, отметим лишь самые известные: Zip, Zipx, RAR, 7Z, TAR, GZIP, VHD, XZ и другие. Удобно, что прямо в приложении можно выполнять разнообразные операции с файлами благодаря функциям "Копировать в", "Переместить в", "Переименовать", "Удалить" и т.д., что значительно экономит время и обеспечивает комфортное управление всеми заархивированными данными.

Что еще стоит отметить, так это опцию шифрования информации при архивации, обеспечивающую максимальную безопасность данных даже если кто-то посторонний попытается извлечь файлы из архива. Кроме того, реализована установка водяного знака на документах с целью недопущения копирования, что особенно актуально для изображений и авторских текстов.

С помощью программы можно выполнить отправку больших файлов по электронной почте, размещать их на облачных сервисах, прикреплять в социальных сетях и менеджерах мгновенных сообщений, что обычно не удается сделать в их стандартном виде.

Нельзя не упомянуть и грамотно продуманный интерфейс приложения, освоить функционал которого не составит труда даже неопытному пользователю. Все меню, опции и инструменты реализованы в интуитивно понятной оболочке для наиболее удобного и быстрого доступа к ним. Одним словом, WinZip - это именно то приложение, которое поможет Вам обеспечить полноценную работу с архивами любого типа.

WinZip
WinZip
WinZip
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 2 200 руб.
Ограничение в работе программы21 день
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)40 / 265 758
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
ТОП-сегодня раздела "Архиваторы"
 

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Отзывы о программе WinZip

Марат про WinZip 23.0 build 13300 [11-04-2019]

Не скачивайте эту какашку. Сначала встала триалка, потом как работать перестала не дает удалить, уже несколько раз комп перезагружал.
3 | 4 | Ответить

Петя про WinZip 19.0 Build 11294 [13-11-2015]

Не скачивайте эту погонь! И самое дерьмо он блокирует в виндоус функцию выбора программы открытия какого либо файла.
2 | 5 | Ответить

Vitali про WinZip 19.0 Build 11294 [10-01-2015]

Это сказка! Вы не узнаете свой комп. он будет жить своей рекламно-вшивой жизнью, Вы ему вообще не нужны. Вычищаю следы. Ненавижу!
14 | 4 | Ответить

NODOWNLOAD про WinZip 18.0 Build 10661 [06-11-2013]

Не скачивать лучше. 7-zip, win-rar только вам помогут.
3 | 2 | Ответить

(ерж про WinZip 16.5 (Build 10095) [24-06-2012]

Как то ставил для пробы этот архиватор и вроде и всем хорош и функционал на высоте, но не мне неудобно было с ним работать, тем более есть аналоги с меньшим "весом" и бесплатные.
3 | 5 | Ответить

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