WinRAR - без этого популярного, очень удобного и простого в использовании архиватора трудно представить себе повседневную работу с архивами.
Поддерживает работу с такими форматами архивов как: RAR, ZIP, 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, UUE, Z, ISO обеспечивая максимальную скорость работы и степень сжатия данных.
Среди богатого функционала программы WinRAR следует выделить способность к восстановлению поврежденных архивов, создание самораспаковывающихся и многотомных архивов, работу с запароленными и шифрованными архивами, а также возможность архивировать практически неограниченное количество файлов.
Обратите внимание, программа является условно-бесплатной.
Это означает то, что вы можете бесплатно скачать и пользоваться в течение указанного в лицензионном соглашении срока (40 дней) в целях ознакомления. После чего начнет появляться сообщение и напоминание о покупке программы, однако это никоим образом не влияет на рабочий функционал программы. Вы сможете в полной мере, все так же бесплатно, пользоваться данным архиватором.
В русской версии VirusTotal нашёл три трояна и одну вредоносную программу, а вот английская версия оказалась чистой (скачал её на сайте softonic)! 14 | 9 | Ответить
Rhbn в ответ Денис про WinRAR 5.50 RU [22-02-2018]
В русской версии по результатам VirusTotal только одно срабатывание от Baidu.
https://www.virustotal.com/#/file/491889365a1886e84dda4034b26391fbd3fc89d9a540e03bcdbc74cf0ef6bfe1/detection 9 | 25 | Ответить
Валера про WinRAR 5.40 RU [27-03-2017]
Есть мнение!!! Если хочешь дёшево и хорошо - сделай это сам! 13 | 7 | Ответить