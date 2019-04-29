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WinRAR для Windows

WinRAR 5.71

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Описание WinRAR 5.71Описание   Скачать WinRAR 5.71СКАЧАТЬ (2,96 Мб) Скриншоты WinRAR 5.71Скриншоты (7)   Статистика WinRAR 5.71Статистика   Отзывы о WinRAR 5.71Отзывы (310)  
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4.29 из 5, всего оценок - 5744
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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WinRAR - без этого популярного, очень удобного и простого в использовании архиватора трудно представить себе повседневную работу с архивами.

Поддерживает работу с такими форматами архивов как: RAR, ZIP, 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, UUE, Z, ISO обеспечивая максимальную скорость работы и степень сжатия данных.

Среди богатого функционала программы WinRAR следует выделить способность к восстановлению поврежденных архивов, создание самораспаковывающихся и многотомных архивов, работу с запароленными и шифрованными архивами, а также возможность архивировать практически неограниченное количество файлов.

Обратите внимание, программа является условно-бесплатной.

Это означает то, что вы можете бесплатно скачать и пользоваться в течение указанного в лицензионном соглашении срока (40 дней) в целях ознакомления. После чего начнет появляться сообщение и напоминание о покупке программы, однако это никоим образом не влияет на рабочий функционал программы. Вы сможете в полной мере, все так же бесплатно, пользоваться данным архиватором.

Что нового в WinRAR 5.71?
  • Исправлены ошибки.
WinRAR
WinRAR
WinRAR
WinRAR
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1360 руб.
Ограничение в работе программы40 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)852 / 8 640 801
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе WinRAR

Добрый котик)) про WinRAR 5.61 [11-02-2019]

Ну и где там русский язык включить??? 4237658764652978346 вопросительных знаков
1 | 3 | Ответить

Юрий про WinRAR 5.61 [04-12-2018]

7zip давно умер вместе с официальной страницей. Не качайте это говно вместо с троянами. Не ведитесь на лохов которые предлагают пользоваться 7zip.
10 | 14 | Ответить

Сергей про WinRAR 5.60 [25-07-2018]

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, - КАКОЙ ВЫБРАТЬ АРХИВАТОР? А?
18 | 16 | Ответить

Денис про WinRAR 5.50 RU [20-02-2018]

В русской версии VirusTotal нашёл три трояна и одну вредоносную программу, а вот английская версия оказалась чистой (скачал её на сайте softonic)!
14 | 9 | Ответить

Rhbn в ответ Денис про WinRAR 5.50 RU [22-02-2018]

В русской версии по результатам VirusTotal только одно срабатывание от Baidu.
https://www.virustotal.com/#/file/491889365a1886e84dda4034b26391fbd3fc89d9a540e03bcdbc74cf0ef6bfe1/detection
9 | 25 | Ответить

Валера про WinRAR 5.40 RU [27-03-2017]

Есть мнение!!! Если хочешь дёшево и хорошо - сделай это сам!
13 | 7 | Ответить

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