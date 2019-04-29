WinRAR - без этого популярного, очень удобного и простого в использовании архиватора трудно представить себе повседневную работу с архивами.

Поддерживает работу с такими форматами архивов как: RAR, ZIP, 7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, JAR, LZH, TAR, UUE, Z, ISO обеспечивая максимальную скорость работы и степень сжатия данных.

Среди богатого функционала программы WinRAR следует выделить способность к восстановлению поврежденных архивов, создание самораспаковывающихся и многотомных архивов, работу с запароленными и шифрованными архивами, а также возможность архивировать практически неограниченное количество файлов.

Обратите внимание, программа является условно-бесплатной.

Это означает то, что вы можете бесплатно скачать и пользоваться в течение указанного в лицензионном соглашении срока (40 дней) в целях ознакомления. После чего начнет появляться сообщение и напоминание о покупке программы, однако это никоим образом не влияет на рабочий функционал программы. Вы сможете в полной мере, все так же бесплатно, пользоваться данным архиватором.