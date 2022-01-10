Отзывы о программе 7-Zip

Yuri Знал о программе давно, но сегодня просто "открыл" её. Год мучился, не мог удалить длинный файл-ссылку (.url) с рабочего стола. Перепробовал все известные способы. Только в этой программе смог переименовать файл и потом обычным способом удалить. Снимаю шляпу перед разработчиком.

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Zoya Добрый вечер! Скачала 7 zip с сайта софтпортал.Стала открывать, пишет, приложение не является проверенным корпорацией Майкрософт.Предлагает установить из Store, но тоже не получается. Скачала с офиц.сайта 7zip- download.ru. Хотела открыть ,но пишет, что Файл 7 zip-20.02.х64 - 02.10. 20 ехё подозрителен. Подскажите с какого сайта скачивать, боюсь попасть на вирусы

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Admin Zoya Во-первых, 7zip-download.ru не является официальным сайтом! Обходите такие сайты стороной.

На софтпортале можно скачать как с серверов softportal.com, так и с официального сайта, разницы нет, файл загрузится один и тот же (ссылки находятся на странице загрузки).

Официальный сайт программы - 7-zip.org.

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Знаток Новые версии понимают архивы не только с русскими паролями, но и такие: ya????

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Fedor Korobin Спасибо.

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Zigokaktus Есть 2 глюка:

1. при архивировании важного файла, например с паролями, потом при его открытии, его копия сохраняется в папке С\юзер\темп\.

И там этот файл и лежит. На радость всем вирусам и хакерам.



2. не работает внутренний просмотрщик (эту новую версию ещё не пробовал, но что-то подсказывает что не будет работать).

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