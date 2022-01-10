7-Zip для Windows

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Оценка: 4.50/5 голосов - 1376
Лицензия: Бесплатная
Версия:21.07 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):411 / 2 358 353 | Статистика
Размер:1,2 Мб
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7-Zip - отличный архиватор для Windows к достоинствам которого можно смело отнести комфортную скорость работы, поддержку всех современных форматов и высокую степень сжатия (для форматов ZIP и GZIP, программа предлагает сжатие которое в 2-10 % лучше чем сжатие предоставляемое архиваторами PKZip и WinZip). Приложение интегрируется в Проводник Windows. Присутствует версия для командной строки и плагин для FAR Manager, который позволяет работать с архивами без внешних архиваторов.

Ключевые особенности:

  • Высокая степень сжатия благодаря новому формату 7z с компрессией LZMA
  • Большое количество поддерживаемых форматов, включая 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR и Z
  • Для форматов ZIP и GZIP, архиватор предлагает сжатие которое в 2-10 % лучше чем сжатие предоставляемое архиваторами PKZip и WinZip
  • Сильное шифрование в форматах 7z и ZIP
  • Возможность самораспаковки для формата 7z
  • Интегрирование в проводник Windows
  • Мощный менеджер файлов
  • Наличие версии для командной строки
  • Плагин для FAR Manager
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Отзывы о программе 7-Zip

Yuri про 7-Zip 19.00 [17-04-2021]

Знал о программе давно, но сегодня просто "открыл" её. Год мучился, не мог удалить длинный файл-ссылку (.url) с рабочего стола. Перепробовал все известные способы. Только в этой программе смог переименовать файл и потом обычным способом удалить. Снимаю шляпу перед разработчиком.
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Zoya про 7-Zip 19.00 [25-12-2020]

Добрый вечер! Скачала 7 zip с сайта софтпортал.Стала открывать, пишет, приложение не является проверенным корпорацией Майкрософт.Предлагает установить из Store, но тоже не получается. Скачала с офиц.сайта 7zip- download.ru. Хотела открыть ,но пишет, что Файл 7 zip-20.02.х64 - 02.10. 20 ехё подозрителен. Подскажите с какого сайта скачивать, боюсь попасть на вирусы
1 | 15 | Ответить

Admin в ответ Zoya про 7-Zip 19.00 [29-12-2020]

Во-первых, 7zip-download.ru не является официальным сайтом! Обходите такие сайты стороной.
На софтпортале можно скачать как с серверов softportal.com, так и с официального сайта, разницы нет, файл загрузится один и тот же (ссылки находятся на странице загрузки).
Официальный сайт программы - 7-zip.org.
12 | 12 | Ответить

Знаток про 7-Zip 19.00 [14-12-2020]

Новые версии понимают архивы не только с русскими паролями, но и такие: ya????
5 | 10 | Ответить

Fedor Korobin про 7-Zip 19.00 [24-04-2020]

Спасибо.
6 | 10 | Ответить

Zigokaktus про 7-Zip 19.00 [09-05-2019]

Есть 2 глюка:
1. при архивировании важного файла, например с паролями, потом при его открытии, его копия сохраняется в папке С\юзер\темп\.
И там этот файл и лежит. На радость всем вирусам и хакерам.

2. не работает внутренний просмотрщик (эту новую версию ещё не пробовал, но что-то подсказывает что не будет работать).
20 | 18 | Ответить

Леонид в ответ Zigokaktus про 7-Zip 19.00 [18-05-2020]

у меня в версии от 21.02.2019 первого глюка не наблюдается
11 | 2 | Ответить

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