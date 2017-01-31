Camtasia Studio для Windows

Camtasia Studio 9.0.3.1627

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Описание Camtasia Studio 9.0.3.1627Описание   Скачать Camtasia Studio 9.0.3.1627СКАЧАТЬ (271,9 Мб) Скриншоты Camtasia Studio 9.0.3.1627Скриншоты (5)   Статистика Camtasia Studio 9.0.3.1627Статистика   Отзывы о Camtasia Studio 9.0.3.1627Отзывы (4)  
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4.06 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.06 из 5
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Camtasia Studio - мощная платформа для работы с видеофайлами, захвата изображения с экрана монитора и создания собственных видеороликов. Эта программа представляет собой небольшую домашнюю студию, которая идеальна для разработки презентаций, обучающих видеоуроков, вспомогательных файлов с описанием проблем в работе того или иного приложения (сервиса), записи прохождения игр и т.д.

Программа позволяет захватывать видео с экрана монитора и web-камеры, сохраняя его в один из популярных форматов (AVI, SWF,  MOV, FLV, WMV и другие) с последующим редактирование полученного файла. Вы сами определяете размер области записи (весь экран или выбранная часть), можно добавить эффект для курсора мышки, использовать переходы между отдельными файлами, выделять нужные области видео, применять анимацию и многое другое. Помимо непосредственной работы с видеоматериалом, предлагаются достаточно широкие возможности и для аудио настроек: изменяйте (отключайте) звук, добавляйте голосовые комментарии и музыкальное сопровождение и т.д.

Для удобства и упрощения, все действия в программе сопровождаются пошаговой инструкцией благодаря встроенному мастеру, который на каждом этапе поможет выбрать правильные настройки. Готовый проект Вы можете сразу же записать на оптический диск, сохранить на ПК, разместить на популярных ресурсах в Интернете.

Кроме того, к пакету прилагается надстройка для инструмента MS PowerPoint, что позволяет записывать все проделанные действия прямо в презентацию PowerPoint.

В целом, Camtasia Studio имеет достаточно широкие возможности и может использоваться в качестве  универсального приложения как для обычного захвата видео с экрана дисплея, так и создания обучающих материалов.

Скриншоты Camtasia Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $299.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Немецкий, Французский
Закачек (сегодня/всего)5 / 8 541
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Видео захват

Отзывы о программе Camtasia Studio

Ольга про Camtasia Studio 9.0.0.1306 [15-10-2016]

не удалось толком протестировать - на моей винде 7 вылетает постоянно с ошибкой при различных действиях
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Антон про Camtasia Studio 8.6.0.2079 [26-07-2016]

Хорошая программа! Воспользовался этой программой в рабочих целях. Сотрудничаю с несколькими подрядчиками по ведению сайта компании: постоянно какие-то правки на сайте, контент-работы. Я ставлю камтазию отслеживать действия. Очень удобно отследить, когда и при каких обстоятельствах какой-то баг вышел. Удобно заскринить какую-то последовательность действий (не нужно объяснять на словах). Это я еще не во все дебри проги лез, надо поразбираться посидеть, в ней так-то много возможностей, как я почитал. Я лицензионную покупал на Cофтлисте.
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Татьяна Зубкова про Camtasia Studio 8.6.0.2079 [30-06-2016]

Здравствуйте,а как быть если не знаешь только русский?
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Мари про Camtasia Studio 8.6.0.2079 [12-06-2016]

Почему постоянно этот глупый водяной знак,а?
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