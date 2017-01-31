Camtasia Studio - мощная платформа для работы с видеофайлами, захвата изображения с экрана монитора и создания собственных видеороликов. Эта программа представляет собой небольшую домашнюю студию, которая идеальна для разработки презентаций, обучающих видеоуроков, вспомогательных файлов с описанием проблем в работе того или иного приложения (сервиса), записи прохождения игр и т.д.

Программа позволяет захватывать видео с экрана монитора и web-камеры, сохраняя его в один из популярных форматов (AVI, SWF, MOV, FLV, WMV и другие) с последующим редактирование полученного файла. Вы сами определяете размер области записи (весь экран или выбранная часть), можно добавить эффект для курсора мышки, использовать переходы между отдельными файлами, выделять нужные области видео, применять анимацию и многое другое. Помимо непосредственной работы с видеоматериалом, предлагаются достаточно широкие возможности и для аудио настроек: изменяйте (отключайте) звук, добавляйте голосовые комментарии и музыкальное сопровождение и т.д.

Для удобства и упрощения, все действия в программе сопровождаются пошаговой инструкцией благодаря встроенному мастеру, который на каждом этапе поможет выбрать правильные настройки. Готовый проект Вы можете сразу же записать на оптический диск, сохранить на ПК, разместить на популярных ресурсах в Интернете.

Кроме того, к пакету прилагается надстройка для инструмента MS PowerPoint, что позволяет записывать все проделанные действия прямо в презентацию PowerPoint.

В целом, Camtasia Studio имеет достаточно широкие возможности и может использоваться в качестве универсального приложения как для обычного захвата видео с экрана дисплея, так и создания обучающих материалов.