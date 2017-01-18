Mirillis Action! - мощная многофункциональная программа для записи в реальном времени видео с экрана монитора (в том числе и игр), организации Live-трансляции, сохранения аудио потока (в том числе и с микрофона), выполнения тестов производительности ПК (бенчмарк), снятия снимков с экрана дисплея (скриншоты) и отображения реального FPS-показателя.

Возможности приложения действительно многогранны: можно создавать видеоинструкции прохождения игр, использовать голосовые комментарии, записывать музыку, делать скриншоты, подготавливать он-лайн учебники и многое другое. При этом каждое действие может быть настроено на выполнение горячей клавишей, что значительно упрощает процесс управления.

Интерфейс Mirillis Action! грамотно продуман, чтобы Вы не тратили много времени на его освоение. Кроме того, разработчики постарались все опции уместить в красивой и стильной графической оболочке с интуитивно понятным управлением. Главное окно разделено на 2 части: в левой показывается превью для аудио, видео, картинки, теста и т.д., а в правой - основные настройки выбранной функции.

Как уже отмечалось, Mirillis Action! имеет достаточно гибкие возможности для использования под конкретные требования:

видео записывается для всего экрана, выбранной области или просто игровой процесс (поддерживаются форматы avi и mp4), можно менять размер картинки и частоту кадров, есть режим Perfect Video Match (запись видео с веб- и компьютерных плееров),

при "живой" трансляции Вы регулируете размер "окошка" видео, частоту кадров (FPS), битрейд, определяетесь с сервером и сервисом вещания (уже включены YouTube, Twitch.tv, Livestream и другие),

аудио записывается в форматы wav и mp4-аудио,

скриншоты сохраняются в bmp, png, jpeg, полностью настраивается область захвата.

В целом, Mirillis Action! оставляет весьма приятное впечатление, став хорошим помощником для тех, кто так или иначе сталкивается с необходимостью записи видео, аудио и изображений с ПК. У этого приложения грамотно продуманный интерфейс, обеспечивается хорошее качество записи, имеется гибкая настройка требуемых параметров, включены базовые тесты производительности и многое другое.