Silver Key для Windows

Silver Key Free 5.0.4

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Описание Silver Key Free 5.0.4Описание   Скачать Silver Key Free 5.0.4СКАЧАТЬ (10,75 Мб) Скриншоты Silver Key Free 5.0.4Скриншоты (9)   Статистика Silver Key Free 5.0.4Статистика   Отзывы о Silver Key Free 5.0.4Отзывы (0)  
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Silver Key - простая в настройке утилита, которая предназначена для шифрования данных, передаваемых по незащищенным каналам: электронная почта, месенжеры, облачные сервисы, различные носители информации и др. Вы выбираете нужный для шифрования файл, даете ему свое произвольное название, придумываете пароль на открытие и кодируете его. Для этого используется один из самых надежных и мощных алгоритмов AES 256-bit.

Получив новый файл, Вы смело можете отправить его другому пользователю, не переживая, что "по дороге" кто-то его перехватит и сможет воспользоваться конфиденциальными данными. Чтобы распаковать файл нужно знать пароль: без него открыть информацию не получится. При этом, Вашему адресату необязательно иметь у себя на ПК программу Silver Key - доступ к оригинальному файлу обеспечивается благодаря поддержке функции самораспаковывающихся архивов как только будет введет пароль.

Кроме этого, Silver Key может работать и как шредер (уничтожитель) информации без возможности ее восстановления сторонним ПО. Есть даже возможность уничтожения исходного файла после его шифровки.

Интерфейс Silver Key прост для восприятия и понимания: Вы выбираете нужную опцию (шифрование, дешифрование, шредер и др.) и далее следуете подсказкам пошагового мастера. В целом, Silver Key простое, но вместе с тем надежное и полезное решение, которое обеспечит безопасную передачу важной информации как по открытым каналам интернета, так и с использованием съемных носителей данных.

Скриншоты Silver Key:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 493
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование
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