F-Secure Freedome - отличное решение для защиты своей конфиденциальности в сети и обеспечения безопасного использования ресурсов Интернета. Это приложение представляет собой мощный VPN-клиент, который может скрывать Ваш реальный IP-адрес и перенаправлять трафик в зашифрованном виде через сервера по всему земному шару: Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сингапур, США, Франция, Швеция, Япония и др. По умолчанию предлагается ближайший сервер.

Таким образом, приложение сможет уберечь Вас от следящих модулей и хакерских атак, обезопасить от кражи данных при использовании общественных незащищенных Wi-Fi-сетей, дать доступ к запрещенным в Вашем регионе сайтам и ресурсам, обнаружить вирусы и другое нежелательное ПО в режиме реального времени. Никаких ограничений по объему трафика или пропускной способности нет - ощутите полную цифровую свободу.

При этом приложение имеет отличный интуитивно понятный интерфейс с простым доступом к каждому модулю приложения по принципу 1-Click, т.е. для запуска всех необходимых уровней защиты достаточно одного касания экрана Вашего устройства.

В целом, F-Secure Freedome - одно из лучших приложений для анонимности и цифровой безопасности, которое легко обеспечит защиту Вашего устройства путем виртуализации местоположения.