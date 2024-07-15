Фотоосейф для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Локеры - Шифровка, дешифровка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 348 | Статистика
Размер:13.32 Мб
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Фотоосейф - приложение для Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скрыть от посторонних глаз любые изображения из Галереи или фотографии.

Фото не только блокируется от просмотра, но шифруется при помощи 128-битного AES шифрования, причем доступ к видеофайлам осуществляется посредством PIN-кода, который необходимо задать перед началом использования программы.

Основные возможности программы Фотоосейф:

  • Шифрование при помощи 128-битного AES шифрования.
  • Защита при помощи пароля.
  • Блокировка выбранных фотоальбомов.
  • Увеличение и уменьшение скрытых фотографий с Multi-Touch.
  • Просмотр фотографий в режиме Слайд-шоу.
  • Программа не отображается в списке последних приложений.
  • Автоматическая блокировка приложения, как только телефон переходит в спящий режим.
  • Возможность восстановления PIN-кода.
  • Наличие Stealth Mode.
Что нового в Фотоосейф 2.2.3?
  • Added new required permissions for Android Q
  • Fixed issue when required permissions not granted
  • Fixed media query issues
  • Supports Play Store billing v3
  • Minor optimizations
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