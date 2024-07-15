Фотоосейф для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Handy Apps
|Категории:
|Локеры - Шифровка, дешифровка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 348 | Статистика
|Размер:
|13.32 Мб
|СКАЧАТЬ
Фотоосейф - приложение для Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скрыть от посторонних глаз любые изображения из Галереи или фотографии.
Фото не только блокируется от просмотра, но шифруется при помощи 128-битного AES шифрования, причем доступ к видеофайлам осуществляется посредством PIN-кода, который необходимо задать перед началом использования программы.
Основные возможности программы Фотоосейф:
- Шифрование при помощи 128-битного AES шифрования.
- Защита при помощи пароля.
- Блокировка выбранных фотоальбомов.
- Увеличение и уменьшение скрытых фотографий с Multi-Touch.
- Просмотр фотографий в режиме Слайд-шоу.
- Программа не отображается в списке последних приложений.
- Автоматическая блокировка приложения, как только телефон переходит в спящий режим.
- Возможность восстановления PIN-кода.
- Наличие Stealth Mode.
- Added new required permissions for Android Q
- Fixed issue when required permissions not granted
- Fixed media query issues
- Supports Play Store billing v3
- Minor optimizations
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Admin
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