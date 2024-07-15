Фотоосейф - приложение для Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скрыть от посторонних глаз любые изображения из Галереи или фотографии.

Фото не только блокируется от просмотра, но шифруется при помощи 128-битного AES шифрования, причем доступ к видеофайлам осуществляется посредством PIN-кода, который необходимо задать перед началом использования программы.

Основные возможности программы Фотоосейф: