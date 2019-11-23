F-Secure Freedome для Windows

F-Secure Freedome 2.30.6180.0

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Описание F-Secure Freedome 2.30.6180.0Описание   Скачать F-Secure Freedome 2.30.6180.0СКАЧАТЬ (63,88 Мб) Скриншоты F-Secure Freedome 2.30.6180.0Скриншоты (7)   Статистика F-Secure Freedome 2.30.6180.0Статистика   Отзывы о F-Secure Freedome 2.30.6180.0Отзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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F-Secure Freedome - мощный VPN-клиент для обеспечения Вашей полной анонимности и безопасности в Интернете. Это приложение сочетает в себе несколько модулей, которые позволят Вам:

  • пользоваться ресурсами интернета без риска отслеживания действий,
  • получить доступ к запрещенным в Вашем регионе сайтам,
  • подключаться в общественным Wi-Fi-сетям без угрозы хакерского взлома,
  • заблокировать вредоносные и мошеннические сайты (приложения).

Для этого в приложении используется несколько удаленных серверов (туннельных каналов) для перенаправления трафика с Вашего компьютера. В настоящее время доступны Амстердам, Брюссель, Варшава, Копенгаген, Восточное и Западное побережье США, Гонг Конг, Лондон, Мадрид, Мельбурн, Милан, Париж, Сингапур, Стокгольм, Токио, Торонто и другие месторасположения. Т.е. приложение сменит Ваш IP-адрес на один из перечисленных городов, тем самым скрыв реальный от всех, кто попытается Вас отследить. По умолчанию предлагается ближайший к Вам сервер.

Стоит также отметить и возможность анонимного поиска, когда ни ключевые слова, ни куки-файлы не сохраняются в поисковых запросах, не позволяя тем самым шпионить за Вами. Кроме того, использует шифрование трафика между Вашим ПК и удаленным сервером, так что вычислить и отследить  соединение не получится.

Имеет стильный графический дизайн, очень прост в настройке и управлении. Все действия выполняются буквально в один-два клика, чтобы Ваша безопасность и конфиденциальность была обеспечена быстро и надежно.

Что нового в F-Secure Freedome 2.30.6180.0?
  • Исправление ошибок и улучшение интерфейса
F-Secure Freedome
F-Secure Freedome
F-Secure Freedome
F-Secure Freedome
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение в работе программы14 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 506
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
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Отзывы о программе F-Secure Freedome

(ерж про F-Secure Freedome 1.0.2085 [08-11-2015]

Не понравилась работа этого впна, при бездействии постоянно идёт какой-то бешеный трафик в обе стороны.
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