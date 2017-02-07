All-In-One Toolbox - мощный набор инструментов для оптимизации мобильных устройств под управлением Android, с помощью которого можно значительно повысить быстродействие и отзывчивость системы.

Присутствует возможность оптимизировать память в один клик, быстро завершить запущенные процессы, очистить кеш, удалить временные файлы, пустые папки, устаревшие APK и остатки приложений.

Кроме этого имеется функция резервного копирования и восстановления, встроенный менеджер автозагрузки, проводник, пакетное удаление и установка приложений, можно переносить приложения на SD-карту.

Ключевые особенности программы: