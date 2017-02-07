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All-In-One Toolbox для Android

All-In-One Toolbox 7.2.0 для Android

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Описание All-In-One Toolbox 7.2.0 для AndroidОписание   Скачать All-In-One Toolbox 7.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,42 Мб) Скриншоты All-In-One Toolbox 7.2.0 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика All-In-One Toolbox 7.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о All-In-One Toolbox 7.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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All-In-One Toolbox - мощный набор инструментов для оптимизации мобильных устройств под управлением Android, с помощью которого можно значительно повысить быстродействие и отзывчивость системы.

Присутствует возможность оптимизировать память в один клик, быстро завершить запущенные процессы, очистить кеш, удалить временные файлы, пустые папки, устаревшие APK и остатки приложений.

Кроме этого имеется функция резервного копирования и восстановления, встроенный менеджер автозагрузки, проводник, пакетное удаление и установка приложений, можно переносить приложения на SD-карту.

Ключевые особенности программы:

  • Оптимизация памяти в один клик.
  • Завершение запущенных процессов.
  • Очистка кеша, удаление временных файлов, пустых папок, устаревших APK и остатков приложений.
  • Настройка списка исключений.
  • Предоставление подробной информации о системе.
  • Пакетная установка и удаление программ.
  • Наличие функции резервного копирования и восстановления.
  • Перенос приложений на SD-карту.
  • Менеджер автозагрузки приложений.
  • Встроенный проводник.
  • Возможность расширения функционала при помощи плагинов.
  • Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
  • Наличие уведомлений о загруженности ЦПУ.
  • Установление лимита использования оперативной памяти.
  • Настройка параметров очистки.
  • Наличие виджета для домашнего экрана и многое другое.
Скриншоты All-In-One Toolbox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 442
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация

Отзывы о программе All-In-One Toolbox

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