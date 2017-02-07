All-In-One Toolbox - мощный набор инструментов для оптимизации мобильных устройств под управлением Android, с помощью которого можно значительно повысить быстродействие и отзывчивость системы.
Присутствует возможность оптимизировать память в один клик, быстро завершить запущенные процессы, очистить кеш, удалить временные файлы, пустые папки, устаревшие APK и остатки приложений.
Кроме этого имеется функция резервного копирования и восстановления, встроенный менеджер автозагрузки, проводник, пакетное удаление и установка приложений, можно переносить приложения на SD-карту.
Ключевые особенности программы:
- Оптимизация памяти в один клик.
- Завершение запущенных процессов.
- Очистка кеша, удаление временных файлов, пустых папок, устаревших APK и остатков приложений.
- Настройка списка исключений.
- Предоставление подробной информации о системе.
- Пакетная установка и удаление программ.
- Наличие функции резервного копирования и восстановления.
- Перенос приложений на SD-карту.
- Менеджер автозагрузки приложений.
- Встроенный проводник.
- Возможность расширения функционала при помощи плагинов.
- Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
- Наличие уведомлений о загруженности ЦПУ.
- Установление лимита использования оперативной памяти.
- Настройка параметров очистки.
- Наличие виджета для домашнего экрана и многое другое.