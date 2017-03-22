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Фоксфорд Учебник для Android

Фоксфорд Учебник 1.1.6 для Android

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Описание Фоксфорд Учебник 1.1.6 для AndroidОписание   Скачать Фоксфорд Учебник 1.1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (14,36 Мб) Скриншоты Фоксфорд Учебник 1.1.6 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Фоксфорд Учебник 1.1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фоксфорд Учебник 1.1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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4.14 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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Фоксфорд Учебник - интерактивный справочник по школьной программе за 4-11 классы. В Учебнике можно найти теорию, отличные примеры и просто шпаргалки по разным предметам. Бонусом идет более 500 подробных видеоуроков с лучшими преподавателями страны. С его помощью вы сможете подготовиться на отлично к уроку, ЕГЭ, ОГЭ (ГИА) и олимпиадам.

Заниматься можно с мобильного телефона и планшета даже без подключения к интернету!

Особенности приложения:

  • Более 3000 теоретических материалов по школьной программе
  • Более 500 видеозанятий от преподавателей МГУ, МФТИ, ВШЭ
  • Три уровня сложности: базовый, углубленный, олимпиадный
  • Удобная навигация по классам
  • Внутренний поиск в учебнике
  • Возможность добавлять темы в избранное
  • 8 школьных предметов: математика, русский язык, физика, информатика, обществознание, химия, история, биология
  • Составители учебных материалов - авторы школьных учебников и члены жюри Всероссийской олимпиады.

Фоксфорд Учебник поможет:

  1. Подготовиться к уроку в школе, ЕГЭ, ОГЭ (ГИА) и олимпиадам
  2. Углубить свои знания в любимом предмете
  3. Выучить формулы по математике, физике и химии
  4. Понять и запомнить правила русской орфографии и пунктуации
  5. Вспомнить или найти важную дату по истории
  6. Узнать значение нового термина по обществознанию и биологии
  7. Изучить основы программирования по информатике
Что нового в Фоксфорд Учебник 1.1.6 для Android?
  • Мистер Фокс решил сделать Учебник бесплатным для всех пользователей.
Скриншоты Фоксфорд Учебник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 943
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика - Обучающий софт - Физика
 Программа Фоксфорд Учебник отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Фоксфорд Учебник

Admin

Отзывов о программе Фоксфорд Учебник 1.1.6 для Android пока нет, можете добавить...

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