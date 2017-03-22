PhotoMath 1.1.4 для Android
PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания
Фоксфорд Учебник 1.1.6 для Android
Фоксфорд Учебник – содержит курс занятий по школьной программе за 4-11 классы. Изучайте, повторяйте и осваивайте более 3000 теоретических материалов и более 500 видеозанятий от ведущих преподавателей. Служит отличной подготовкой к ЕГЭ, ОГЭ (ГИА)
MalMath 1.4 для Android
MalMath - мощное математическое приложение для решения как простых, так и достаточно сложных задач с пошаговым описанием каждого действия и графическим изображением заданных формул
Таблица Брадиса 1.0 для Android
Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры
Integral calculator 16.9 для Android
Integral calculator - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, который представляет собой простой в использовании калькулятор для решения интегральных и дифференциальных уравнений
Математика: Таблица умножения 4.0.0 для Android
Математика: Таблица умножения — обучающая игра по математике, схожая по своему принципу на тетрис. С ее помощью ребенок сможет легко и быстро выучить таблицу умножения. Цель игры — решить примеры в виде кубиков, которые выпадают сверху игрового поля