Таблица Брадиса для Android
|Оценка:
|3.10/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sfeed
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 970 | Статистика
|Размер:
|9,29 Мб
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Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры.
Таблица Брадиса для синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов представляет собой вычисленные значения тригонометрических функций для различных значений углов. Таблица поможет при вычислениях в решении задач как в школе (на математике, алгебре, геометрии и физике в старших классах), так и в вузах. Их отличительной особенностью, является высокая точность, которая доходит до четвертого знака после запятой.
Как показывает практика, этого с лихвой хватает для проведения большинства инженерных вычислений.
Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры...
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