Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры.

Таблица Брадиса для синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов представляет собой вычисленные значения тригонометрических функций для различных значений углов. Таблица поможет при вычислениях в решении задач как в школе (на математике, алгебре, геометрии и физике в старших классах), так и в вузах. Их отличительной особенностью, является высокая точность, которая доходит до четвертого знака после запятой.

Как показывает практика, этого с лихвой хватает для проведения большинства инженерных вычислений.