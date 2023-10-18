Таблица Брадиса для Android

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Оценка: 3.10/5 голосов - 11
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 970 | Статистика
Размер:9,29 Мб
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Таблица Брадиса скриншот № 1
Таблица Брадиса скриншот № 2

Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры.

Таблица Брадиса для синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов представляет собой вычисленные значения тригонометрических функций для различных значений углов. Таблица поможет при вычислениях в решении задач как в школе (на математике, алгебре, геометрии и физике в старших классах), так и в вузах. Их отличительной особенностью, является высокая точность, которая доходит до четвертого знака после запятой.

Как показывает практика, этого с лихвой хватает для проведения большинства инженерных вычислений.

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