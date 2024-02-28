Integral calculator для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:31 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категории:Научные - Математика
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 417 | Статистика
Размер:4,12 Мб
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Integral calculator - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, который представляет собой простой в использовании калькулятор для решения интегральных и дифференциальных уравнений, что будет полезно в первую очередь учащимся, проходящим эту тему в рамках учебной программы.

С помощью программы можно вычислять как неопределенные, так и определенные интегралы, вычислять производные, строить графики функций (в том числе и в 3D), находить решение ряда Фурье, линейных дифференциальных уравнений первого и второго порядка, работать с двойными интегралами и многое другое.

Основные возможности Integral calculator:

  • Вычисления интегралов и производных.
  • Решение системы уравнений и матричных операций.
  • Построение 2D и 3D графиков функций.
  • Расчет точки перегиба.
  • Вычисление неопределенных и определенных интегралов.
  • Расчет ряда Фурье.
  • Расчет линейных дифференциальных уравнений первого и второго порядка.
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