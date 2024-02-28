Integral calculator - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, который представляет собой простой в использовании калькулятор для решения интегральных и дифференциальных уравнений, что будет полезно в первую очередь учащимся, проходящим эту тему в рамках учебной программы.

С помощью программы можно вычислять как неопределенные, так и определенные интегралы, вычислять производные, строить графики функций (в том числе и в 3D), находить решение ряда Фурье, линейных дифференциальных уравнений первого и второго порядка, работать с двойными интегралами и многое другое.

Основные возможности Integral calculator: