MATH 42 - супер приложение для школьников и студентов для решения математических задач. Предлагает пошаговое решение для каждого задания, тренировку и тестирование знаний. Подробно объяснит ход решения в том числе промежуточные результаты, а также предложит несколько вариантов решения задачи.

Работает с дробями, различными уравнениями, тригонометрическими функциями, логарифмами, интегралами, производными, матрицами и т.д.

В разделе "Упражнения и тесты" подобраны математические упражнения разной сложности для закрепления пройденного материла и тесты для проверки знаний.

Особенности приложения: