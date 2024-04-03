MATH 42 для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cogeon
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 557 | Статистика
|Размер:
|27,31 Мб
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MATH 42 - супер приложение для школьников и студентов для решения математических задач. Предлагает пошаговое решение для каждого задания, тренировку и тестирование знаний. Подробно объяснит ход решения в том числе промежуточные результаты, а также предложит несколько вариантов решения задачи.
Работает с дробями, различными уравнениями, тригонометрическими функциями, логарифмами, интегралами, производными, матрицами и т.д.
В разделе "Упражнения и тесты" подобраны математические упражнения разной сложности для закрепления пройденного материла и тесты для проверки знаний.
Особенности приложения:
- Пошаговые решения
- Контрольные работы
- Простой ввод формул
- Способы решений
- Математические определения с примерами
- Построение интерактивного графика функции
- Многофункциональный калькулятор
- Статистика тестирования
- Возможность редактирования в уже готовом примере
- Решает следующие виды заданий:
- Упрощение выражений
- Операции с дробями (сложить, сократить, умножить и т.д.)
- Логарифмы и тригонометрические функции
- Степени и корни
- Формулы сокращенного умножения
- Линейные уравнения
- Дробные уравнения
- Квадратные уравнения
- Системы линейных/нелинейных уравнений
- Деление многочленов
- Производная (суммы, произведения, частного, сложной функции, степени, корня, тригонометрической функции)
- Построение графика (область определения, нули функции, экстремум, точки перегиба, полюсы, асимптота)
- Уравнения высших степеней
- Логарифмические и тригонометрические уравнения
- Уравнения и неравенства с модулем
- Нули многочлена
- Вычисление определенного/неопределенного интеграла (Метод замены переменной, интегрирование по частям, интегрирование дробно-рациональной функции)
- Исследование функции (производные, нули функции, экстремум, точки перегиба)
- Матрицы (сложение, умножение, определитель, Саррюс, Лаплас, обратная матрица, характеристический многочлен, собственные числа, собственный вектор, ранг, метод Гаусса, ядро)
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Отзывы о программе MATH 42
Admin
Отзывов о программе MATH 42 3.3.24 пока нет, можете добавить...