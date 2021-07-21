yHomework - Math Solver - программа под Android для решения математических задач. Приложение поможет вам справиться с проблемами с алгеброй, решит и пошагово объяснит решение уравнений, неравенств, графиков, а также проверит правильность решения вашей задачи.

Решать математические задачи с yHomework очень просто. Всего лишь введите задачу или уравнение, и приложение немедленно выдаст ответ вместе с пошаговым решением!

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