yHomework для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.58 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Math Underground
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 752 | Статистика
|Размер:
|31,61 Мб
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yHomework - Math Solver - программа под Android для решения математических задач. Приложение поможет вам справиться с проблемами с алгеброй, решит и пошагово объяснит решение уравнений, неравенств, графиков, а также проверит правильность решения вашей задачи.
Решать математические задачи с yHomework очень просто. Всего лишь введите задачу или уравнение, и приложение немедленно выдаст ответ вместе с пошаговым решением!
На данный момент yHomework знает такие темы:
- правило упрощения
- уравнение с одним неизвестным
- системы двух уравнений
- квадратные уравнения
- неравенства
- графики функций
- простые тригонометрические уравнения
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