yHomework для Android

Описание
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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.58 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 752 | Статистика
Размер:31,61 Мб
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yHomework - Math Solver - программа под Android для решения математических задач. Приложение поможет вам справиться с проблемами с алгеброй, решит и пошагово объяснит решение уравнений, неравенств, графиков, а также проверит правильность решения вашей задачи.

Решать математические задачи с yHomework очень просто. Всего лишь введите задачу или уравнение, и приложение немедленно выдаст ответ вместе с пошаговым решением!

На данный момент yHomework знает такие темы:

  • правило упрощения
  • уравнение с одним неизвестным
  • системы двух уравнений
  • квадратные уравнения
  • неравенства
  • графики функций
  • простые тригонометрические уравнения
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