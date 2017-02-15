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MiniTool Partition Wizard Bootable для Windows

MiniTool Partition Wizard Bootable 10.0

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Описание MiniTool Partition Wizard Bootable 10.0Описание   Скачать MiniTool Partition Wizard Bootable 10.0СКАЧАТЬ (49,36 Мб) Скриншоты MiniTool Partition Wizard Bootable 10.0Скриншоты (3)   Статистика MiniTool Partition Wizard Bootable 10.0Статистика   Отзывы о MiniTool Partition Wizard Bootable 10.0Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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MiniTool Partition Wizard Bootable - образ загрузочного диска, который представляет собой мощный менеджер разделов жестких дисков. Программа представляет собой аналог MiniTool Partition Wizard, но теперь управлять разделами можно даже если Ваша операционная система не загружена, позволяя выполнять все основные операции: создание, объединение, разделение, копирование, удаление, форматирование, конвертирование и другие действия с разделами.

Кроме того, в MiniTool Partition Wizard Bootable можно изменять букву диска, выбирать активный раздел, восстанавливать поврежденные разделы, преобразовывать динамический диск в базовый и т.д.

Стоит отметить, что этот инструмент также позволяет переносить установленную операционку с одного раздела на другой, в том числе и на SSD, в несколько простых действий.

Основные возможности:

  • Преобразование файловых систем NTFS в FAT и наоборот.
  • Преобразование дисков MBR в GPT и наоборот.
  • Копирование томов динамических дисков.
  • Поддержка UEFI boot с возможностью копирования.
  • Преобразование динамических дисков в базовые.
  • Объединение двух разделов в один.
  • Полная поддержка жестких дисков с 4-килобайтными секторами и др.

Примечание. Для использования MiniTool Partition Wizard Bootable нужно скачать iso-образ приложения и записать его на CD/DVD-диск, либо же создать загрузочный USB-носитель. После этого перегрузите систему, установив предпочитаемый источник загрузки на оптический носитель (или USB).

Скриншоты MiniTool Partition Wizard Bootable:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)49 / 5 529
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - HDD утилиты

Отзывы о программе MiniTool Partition Wizard Bootable

Vadik про MiniTool Partition Wizard Bootable 9.1 [29-10-2016]

При использовании MiniTool Partition Wizard boot Home Edition 9.1 CD и USB - диск возможна ошибка = 0x00000009 .Которая происходит из - за совместимости специальной конфигурации аппаратного обеспечения ПК. Если вы столкнулись с сообщение об ошибке ,скачайте исправленную версию: файл ISO (для 32 бит)143.04 MB ,для (64 бит)136.67 MB ,и выберите режим совместимости при загрузке.
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Игорь в ответ Vadik про MiniTool Partition Wizard Bootable 9.1 [21-11-2016]

А где скачать то исправленную ?
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