Скачать Яндекс.Браузер
UsbFix Free для Windows

UsbFix Free 2016 9.013

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание UsbFix Free 2016 9.013Описание   Скачать UsbFix Free 2016 9.013СКАЧАТЬ (3,64 Мб) Скриншоты UsbFix Free 2016 9.013Скриншоты (4)   Статистика UsbFix Free 2016 9.013Статистика   Отзывы о UsbFix Free 2016 9.013Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UsbFix - инструмент для удаления разностороннего вредоносного ПО, которое распространяется через USB-порты Вашего компьютера. Эта программа отлично сканирует любой подключаемый накопитель данных (флешки, карты памяти, внешний жесткий диск, цифровая камера, смартфон и т.д.) и выявляет все вирусные и нежелательные элементы, которые могут проникнуть на ПК и заразить всю систему. Тут же их можно сразу удалить и воспрепятствовать проникновению в операционку.

Обнаружить вирус на USB-флешке не очень просто, но чрезвычайно важно: даже если Вы переустановите систему и избавитесь от всех вредоносных модулей (трояны, следящие блоки и др.), то как только подключите зараженный внешний накопитель окажется, что все Ваши усилия были напрасными. UsbFix защитит от таких неприятностей в несколько простых действий, позволяя бороться даже с теми вирусами, которые создает собственные dll- и autorun.inf-файлы.

Стоит отметить забавный плиточный интерфейс программы с интуитивно понятным размещением основных опций. Это позволяет использовать такой инструмент безопасности даже новичкам. Кроме поиска и удаления вирусов на съемных и жестких носителях, есть возможность выполнять оптимизацию системы, создавать резервные копии важной информации, управлять файлами в карантине, сделать вакцинацию (защиту) переносных накопителей, познакомиться с отчетами сканирования и др.

Основные особенности программы:

  • Обнаружение и удаление вирусов на съемных устройствах - черви, трояны, кейлоггеры, шпионы и другое
  • Исправление поврежденных файлов: реестр, системные данные, менеджер задач и др.
  • Поддержка резервного копирования
  • Обновляемая база с самыми последними разновидностями вредоносного ПО
  • Вакцинации - предотвращение инфицирования путем создания новых файлов autorun.inf
  • Защита всех периферийных устройств USB
Скриншоты UsbFix Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 3 408
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыUSB-антивирусы

Отзывы о программе UsbFix Free

Admin

Отзывов о программе UsbFix Free 2016 9.013 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

CheMax

Weather Watcher Live

Free Download Manager

Opera

 
 