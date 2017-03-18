DVDFab для Windows

DVDFab 10.0.2.9

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DVDFab 10.0.2.9Описание   Скачать DVDFab 10.0.2.9СКАЧАТЬ (96,37 Мб) Скриншоты DVDFab 10.0.2.9Скриншоты (4)   Статистика DVDFab 10.0.2.9Статистика   Отзывы о DVDFab 10.0.2.9Отзывы (23)  
Оцените программу!
4.58 из 5, всего оценок - 72
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DVDFab - программа для быстрого копирования DVD без потери качества (полная поддержка NTSC и PAL), перезаписи DVD-дисков на жесткий диск компьютера - очень простая в использования и в то же время имеющая расширенные функциональные возможности, добраться до которых можно через контекстное меню, появляющееся после щелчка правой кнопкой мыши. Поддерживается HD-DVD и Blu-Ray.

Программа позволяет создавать точную копию видеоданных, хранящихся на цифровом носителе информации, вместе с такими особенностями, присущими DVD, как: меню, субтитры, различные языковые переводы фильма. Удаляет все защиты (CSS, RC, RCE, Macrovision, UOPs and Sony ARccOS)...

DVDFab HD Decrypter - это облегченная и абсолютно бесплатная версия более известного программного пакета под названием DVDFab Express.

Что нового в DVDFab 10.0.2.9?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты DVDFab:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 60 675
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКопирование

Отзывы о программе DVDFab

Дмитрий про DVDFab 9.1.4.6 [23-05-2014]

Подскажите плз как из блюрей 3d сделать mkv пошагово
| 11 | Ответить

Лаврентий про DVDFab 9.0.7.2 [06-11-2013]

Проога ддерьмо развод на бабки не советую.
| | Ответить

Олег про DVDFab 9.0.6.3 [30-09-2013]

Может и хорошая, но это условно-бесплатная прога. Поищите другое.
| | Ответить

Юрий про DVDFab 9.0.4.7 [28-07-2013]

Хорошая прога! Клонирую 3d прямо из образа iso
.Единственно в настройках ставлю-" в два прохода", в один ну ни как не хочет работать, ну это в 3D заморочки такие скорее
4 | | Ответить

Юрий про DVDFab 9.0.4.7 [28-07-2013]

Классная программа! Например иногда клонирую 3D iso прямо в MKV.Единственно в настройках ставлю-" в дв прохода", в один ну ни как не хочет работать.
| | Ответить

Читать все отзывы (23) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

Free Download Manager

ProgDVB

ParkControl

Audacity

GPU-Z

USDownloader

OpenGL Extension Viewer

Notepad++

Skype

CCleaner

K-Lite Codec Pack

SUMo

Adobe Flash Player

XviD4PSP

FAR Manager

Pidgin (Gaim)

Artweaver

Snappy Driver Installer

AVG AntiVirus Free

 
 