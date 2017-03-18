DVDFab - программа для быстрого копирования DVD без потери качества (полная поддержка NTSC и PAL), перезаписи DVD-дисков на жесткий диск компьютера - очень простая в использования и в то же время имеющая расширенные функциональные возможности, добраться до которых можно через контекстное меню, появляющееся после щелчка правой кнопкой мыши. Поддерживается HD-DVD и Blu-Ray.

Программа позволяет создавать точную копию видеоданных, хранящихся на цифровом носителе информации, вместе с такими особенностями, присущими DVD, как: меню, субтитры, различные языковые переводы фильма. Удаляет все защиты (CSS, RC, RCE, Macrovision, UOPs and Sony ARccOS)...



DVDFab HD Decrypter - это облегченная и абсолютно бесплатная версия более известного программного пакета под названием DVDFab Express.