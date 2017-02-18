Reboot Restore Rx для Windows

Reboot Restore Rx 2.1 build 2702327820

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Описание Reboot Restore Rx 2.1 build 2702327820Описание   Скачать Reboot Restore Rx 2.1 build 2702327820СКАЧАТЬ (10,05 Мб) Скриншоты Reboot Restore Rx 2.1 build 2702327820Скриншоты (5)   Статистика Reboot Restore Rx 2.1 build 2702327820Статистика   Отзывы о Reboot Restore Rx 2.1 build 2702327820Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Reboot Restore Rx - простенькая утилита для создания точки восстановления системы, к которой ПК будет постоянно возвращаться при каждой перезагрузке. Получается как бы заморозка состояния ОС на определенный момент. Конечно, в операционку Windows встроен инструмент для работы с точками восстановления, которые создаются через определенные промежутки времени. Однако это не всегда удобно, т.к. может получиться так, что не все важные файлы, записи реестра и настройки могут быть восстановлены. Особенно такая ситуация актуально на компьютерах с общественным доступом - интернет-кафе, библиотеки, школьные классы и т.д.

Утилита сможет восстановить все удаленные программы, вернуть настройки, навести порядок в реестре и даже "оживить" поврежденные разделы. При этом программа настолько проста, что пользоваться ей может совершенно неопытный новичок. Устанавливая это приложение на свой ПК, нужно указать диски для мониторинга - вот и все.

После перезагрузки в системном трее появится иконка инструмента, которая ничем не будет Вас отвлекать от повседневной деятельности на ПК. Примечательно, что иконка отображается только для администратора машины: это сделано в целях безопасности. Из опций есть только функция включения/отключения наблюдения за разделами диска.

Теперь при перезагрузке операционки появится соответствующее окошко с восстановлением системных данных.

В завершении стоит сказать, что спектр применения приложения не ограничивается лишь публичными компьютерами: с таким же успехом программа может использоваться для тестирования подозрительных приложений, защиты потери данных при передаче домашнего ПК детям и т.д.

Скриншоты Reboot Restore Rx:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 791
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Мониторинг

Отзывы о программе Reboot Restore Rx

myr про Reboot Restore Rx 2.0 build 20150605 [06-01-2016]

программа называется "плохие новости"
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