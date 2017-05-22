DNS Angel для Windows

DNS Angel 1.5

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Описание DNS Angel 1.5Описание   Скачать DNS Angel 1.5СКАЧАТЬ (507 Кб) Скриншоты DNS Angel 1.5Скриншоты (2)   Статистика DNS Angel 1.5Статистика   Отзывы о DNS Angel 1.5Отзывы (1)  
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DNS Angel - небольшая бесплатная программка для защиты ПК от вредоносных загрузок и веб-сайтов, а также контроля посещаемых веб-ресурсов вашими детьми и блокировки нежелательного контента. Блокирует вредоносные, фишинговые и нежелательные веб-сайтов с помощью безопасных DNS.

Блокировка фишинговых сайтов, веб-ресурсов с порнографическим, нежелательным и вредоносным содержанием происходит автоматически (без установки дополнительного программного обеспечения).

Для подключения безопасного DNS просто нажмите на кнопку одного из выбранных сервиcов:

  • Norton ConnectSafe 1 (Безопасность + блокировка порнографии);
  • Norton ConnectSafe 2 (Безопасность + блокировка порнографии и несемейного контента);
  • Яндекс.DNS (Фильтрация опасных сайтов и сайтов для взрослых);
  • Open DNS Family.

Особенности DNS Angel:

  • блокировка нежелательных веб-страниц;
  • восстановление первоначальных значений  - Restore DNS.

Не требует установки, достаточно распаковать архив в указанную папку и запустить приложение. Может быть запущен с внешних носителей данных.

Скриншоты DNS Angel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 276
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - DNS серверы
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Отзывы о программе DNS Angel

(ерж про DNS Angel 1.4 [29-09-2015]

Пользовался ей до тех пор пока не заменил им DNS Jumper в которой есть ещё проверка быстрых DNS из списка заданных в программе.
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