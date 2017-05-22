DNS Angel - небольшая бесплатная программка для защиты ПК от вредоносных загрузок и веб-сайтов, а также контроля посещаемых веб-ресурсов вашими детьми и блокировки нежелательного контента. Блокирует вредоносные, фишинговые и нежелательные веб-сайтов с помощью безопасных DNS.
Блокировка фишинговых сайтов, веб-ресурсов с порнографическим, нежелательным и вредоносным содержанием происходит автоматически (без установки дополнительного программного обеспечения).
Для подключения безопасного DNS просто нажмите на кнопку одного из выбранных сервиcов:
- Norton ConnectSafe 1 (Безопасность + блокировка порнографии);
- Norton ConnectSafe 2 (Безопасность + блокировка порнографии и несемейного контента);
- Яндекс.DNS (Фильтрация опасных сайтов и сайтов для взрослых);
- Open DNS Family.
Особенности DNS Angel:
- блокировка нежелательных веб-страниц;
- восстановление первоначальных значений - Restore DNS.
Не требует установки, достаточно распаковать архив в указанную папку и запустить приложение. Может быть запущен с внешних носителей данных.