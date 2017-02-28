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Графический Калькулятор для Android

Графический Калькулятор 4.12.145 для Android

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Описание Графический Калькулятор 4.12.145 для AndroidОписание   Скачать Графический Калькулятор 4.12.145 для AndroidСКАЧАТЬ (6,07 Мб) Скриншоты Графический Калькулятор 4.12.145 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Графический Калькулятор 4.12.145 для AndroidСтатистика   Отзывы о Графический Калькулятор 4.12.145 для AndroidОтзывы (1)  
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Графический Калькулятор - отличный инженерный графический калькулятор для Android-смартфонов и планшетов, который станет незаменимым помощником школьникам, студентам и всем, кому необходимо осуществлять громоздкие вычисления.

Приложение сочетает в себе функции мощного инженерного калькулятора с возможностью построения графиков. Присутствует возможность отображения промежуточных результатов вычислений, нахождения координат точек пересечения, корней функций, экстримов и точек перегиба.

Ключевые особенности программы Графический Калькулятор:

  • Вычисление простейших арифметических выражений.
  • Вычисление экспонент, логарифмов, тригонометрических, гиперболических и обратных функций.
  • Определение комплексных чисел, производных.
  • Процентный режим.
  • Возможность построения графиков нескольких функций.
  • Графики в полярных координатах.
  • Отслеживание значения функции и ее наклона.
  • Графики с прокруткой и масштабированием.
  • Возможность масштабирования.
  • Полноэкранные графики в альбомной ориентации.
  • Наличие таблицы функций.
  • Сохранение графиков в виде изображений.
  • Сохранение таблиц как CSV.
  • Наличие калькулятора дробей.
  • Вычисление линейных и квадратных уравнений.
  • Матричные и векторные операции.
  • Сохранение в библиотеке пользовательских константы и функции (PRO-версия).
  • Сохранение/загрузка истории и выражений.
Скриншоты Графический Калькулятор:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 381
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнженерные - Научные
 Программа Графический Калькулятор отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Графический Калькулятор

андрей про Графический Калькулятор 4.10.137 для Android [17-11-2016]

В общем очень неплохо , но бесплатная версия работает только с интернетом и рекламой
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