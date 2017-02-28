Графический Калькулятор - отличный инженерный графический калькулятор для Android-смартфонов и планшетов, который станет незаменимым помощником школьникам, студентам и всем, кому необходимо осуществлять громоздкие вычисления.

Приложение сочетает в себе функции мощного инженерного калькулятора с возможностью построения графиков. Присутствует возможность отображения промежуточных результатов вычислений, нахождения координат точек пересечения, корней функций, экстримов и точек перегиба.

Ключевые особенности программы Графический Калькулятор: