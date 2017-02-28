Графический Калькулятор - отличный инженерный графический калькулятор для Android-смартфонов и планшетов, который станет незаменимым помощником школьникам, студентам и всем, кому необходимо осуществлять громоздкие вычисления.
Приложение сочетает в себе функции мощного инженерного калькулятора с возможностью построения графиков. Присутствует возможность отображения промежуточных результатов вычислений, нахождения координат точек пересечения, корней функций, экстримов и точек перегиба.
Ключевые особенности программы Графический Калькулятор:
- Вычисление простейших арифметических выражений.
- Вычисление экспонент, логарифмов, тригонометрических, гиперболических и обратных функций.
- Определение комплексных чисел, производных.
- Процентный режим.
- Возможность построения графиков нескольких функций.
- Графики в полярных координатах.
- Отслеживание значения функции и ее наклона.
- Графики с прокруткой и масштабированием.
- Возможность масштабирования.
- Полноэкранные графики в альбомной ориентации.
- Наличие таблицы функций.
- Сохранение графиков в виде изображений.
- Сохранение таблиц как CSV.
- Наличие калькулятора дробей.
- Вычисление линейных и квадратных уравнений.
- Матричные и векторные операции.
- Сохранение в библиотеке пользовательских константы и функции (PRO-версия).
- Сохранение/загрузка истории и выражений.