Room Arranger - простая программа для проектирования и дизайна интерьеров помещений. Это приложение ориентировано в первую очередь на новичков и неопытных пользователей, которые не владеют тонкостями работы в таких популярных САПР как AutoCAD, Sweet Home 3D, SketchUp Make и др. Однако с задачей простейшего моделирования расстановки мебели, проектирования новой кухни или даже планирования своего жилища "с нуля" она справляется достаточно успешно.

В базе Room Arranger содержится достаточно обширная библиотека разнообразных элементов интерьера: двери и окна, шкафы, стулья, столы, ванная, спальня, кухня, дополнительные аксессуары, лестницы, садовые принадлежности и др. Начать проектировать очень просто: создайте новый проект, указав количество комнат и их размеры. А затем размещайте нужные Вам элементы из каталога приложения. Все действия выполняются с помощью простого перетаскивания объекта из списка в Вашу комнату (кухню, ванную, прихожую и т.д.).

Удобно, что при проектировании частного дома план каждого этажа можно объединить в один проект и быстро переключаться на нужную схему. Кроме того, реализован в Room Arranger и 3D-режим отображения готовой работы, что позволяет более наглядно и реалистично оценить Ваш проект.

В целом, Room Arranger хоть и содержит только базовый функционал для САПР-проектирования, но несмотря на это станет хорошим помощником всем, кто любит экспериментировать с дизайном жилых комнат и офисных помещений, позволяя предварительно реализовать все свои задумки и выбрать наиболее оптимальный вариант.