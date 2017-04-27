Room Arranger для Windows

Room Arranger 9.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Room Arranger 9.2Описание   Скачать Room Arranger 9.2СКАЧАТЬ (24,47 Мб) Скриншоты Room Arranger 9.2Скриншоты (6)   Статистика Room Arranger 9.2Статистика   Отзывы о Room Arranger 9.2Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Room Arranger - простая программа для проектирования и дизайна интерьеров помещений. Это приложение ориентировано в первую очередь на новичков и неопытных пользователей, которые не владеют тонкостями работы в таких популярных САПР как AutoCAD, Sweet Home 3D, SketchUp Make и др. Однако с задачей простейшего моделирования расстановки мебели, проектирования новой кухни или даже планирования своего жилища "с нуля" она справляется достаточно успешно.

В базе Room Arranger содержится достаточно обширная библиотека разнообразных элементов интерьера: двери и окна, шкафы, стулья, столы, ванная, спальня, кухня, дополнительные аксессуары, лестницы, садовые принадлежности и др. Начать проектировать очень просто: создайте новый проект, указав количество комнат и их размеры. А затем размещайте нужные Вам элементы из каталога приложения. Все действия выполняются с помощью простого перетаскивания объекта из списка в Вашу комнату (кухню, ванную, прихожую и т.д.).

Удобно, что при проектировании частного дома план каждого этажа можно объединить в один проект и быстро переключаться на нужную схему. Кроме того, реализован в Room Arranger и 3D-режим отображения готовой работы, что позволяет более наглядно и реалистично оценить Ваш проект.

В целом, Room Arranger хоть и содержит только базовый функционал для САПР-проектирования, но несмотря на это станет хорошим помощником всем, кто любит экспериментировать с дизайном жилых комнат и офисных помещений, позволяя предварительно реализовать все свои задумки и выбрать наиболее оптимальный вариант.

Скриншоты Room Arranger:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 823
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР
ТОП-сегодня раздела "Чертеж, САПР"
 

Free DWG Viewer 16.0.2.11

Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так

VisiCon 1.3 base

Программа VisiCon предназначена для простого и оперативного дизайна и проектирования помещений и рассчитана на людей, не имеющих специальной технической подготовки

Кафель 7.03 PROF

Кафель - программа для расчета кафельных покрытий. Позволяет создать 3D дизайн-проект помещения, выполнить укладку плитки или другого покрытия, установить 3D-модели,

Чертежник 1.10.1

Чертежник предназначен для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Она может успешно использоваться в машиностроении,

Раскрой 6.54.121

Раскрой - Программа раскроя позволяет производить построение карты оптимизированного раскроя промышленных материалов, например, ДСП (при изготовлении мебели), стекла

Дом-3D 3.2

Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир

скачать Adguard

Отзывы о программе Room Arranger

Admin

Отзывов о программе Room Arranger 9.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 