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Car Camera DVR Lite для iOS

Car Camera DVR Lite 1.2.11 для iPhone

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Описание Car Camera DVR Lite 1.2.11 для iPhoneОписание   Скачать Car Camera DVR Lite 1.2.11 для iPhoneСКАЧАТЬ (17.1 Мб) Скриншоты Car Camera DVR Lite 1.2.11 для iPhoneСкриншоты (3)   Статистика Car Camera DVR Lite 1.2.11 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Car Camera DVR Lite 1.2.11 для iPhoneОтзывы (0)  
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Car Camera DVR (Автомобильный видеорегистратор) - приложение, которое превратит Ваш iPhone в удобный и функциональный видеорегистратор. Преимущества использования регистраторов дорожного движения уже оценили многие автолюбители: этот помощник позволит Вам зафиксировать все Ваши действия в пути, докажет невиновность в случае ДТП (естественно, если авария действительно произошла не по Вашей вине), убережет от неправомерных действий со стороны работников ДПС и т.д. Теперь Вам для этого не нужно покупать отдельное устройство - просто установите Car Camera DVR.

Куда бы Вы не направлялись, это приложение обеспечит качественную видеозапись с полной информацией о времени, месторасположении и скорости движения. Этот регистратор оснащен функцией циклической записи: когда память устройства заполнится, программа начнет стирать старые видеофайлы и записывать на их место свежие. Поэтому важные ролики лучше всего пометить защитой от удаления или перенести на ПК, флешку, диск и т.д.

Car Camera DVR очень прост в настройке. Вы можете указать качество видео картинки, запись звука, частоту кадров, размер видеосегмента и их количество в цикле. Чтобы начать (или остановить запись) нужно нажать всего лишь одну кнопку, так что Вам даже не придется отвлекаться от дорожной ситуации.

Основные характеристики Car Camera DVR:

  • Запись видео с разрешением 640х480, 1280х720, 1920х1080 и до 30 кадров в секунду.
  • Возможность добавить в видео данные: текущее время, скорость, координаты, направление (требуется активированная функция GPS-позиционирования).
  • Запись аудио.
  • Метрические и английские единицы измерения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Car Camera DVR Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 126
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Карты - Авто
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Отзывы о программе Car Camera DVR Lite

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