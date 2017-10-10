Car Camera DVR (Автомобильный видеорегистратор) - приложение, которое превратит Ваш iPhone в удобный и функциональный видеорегистратор. Преимущества использования регистраторов дорожного движения уже оценили многие автолюбители: этот помощник позволит Вам зафиксировать все Ваши действия в пути, докажет невиновность в случае ДТП (естественно, если авария действительно произошла не по Вашей вине), убережет от неправомерных действий со стороны работников ДПС и т.д. Теперь Вам для этого не нужно покупать отдельное устройство - просто установите Car Camera DVR.

Куда бы Вы не направлялись, это приложение обеспечит качественную видеозапись с полной информацией о времени, месторасположении и скорости движения. Этот регистратор оснащен функцией циклической записи: когда память устройства заполнится, программа начнет стирать старые видеофайлы и записывать на их место свежие. Поэтому важные ролики лучше всего пометить защитой от удаления или перенести на ПК, флешку, диск и т.д.

Car Camera DVR очень прост в настройке. Вы можете указать качество видео картинки, запись звука, частоту кадров, размер видеосегмента и их количество в цикле. Чтобы начать (или остановить запись) нужно нажать всего лишь одну кнопку, так что Вам даже не придется отвлекаться от дорожной ситуации.

Основные характеристики Car Camera DVR: