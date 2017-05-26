QEMU для Windows

QEMU 2.9.0

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QEMU - программа с открытым исходным кодом для эмуляции на ПК большинство из существующих платформ. Содержит два режима эмуляции: полный (System-mode) и пользовательский (User-mode). В первом случае программа создает автономную виртуальную машину с собственной основной и периферийной системами. Во втором режиме эмуляции QEMU запускает на одном процессоре Linux процессы, скомпилированные для другого процессора.

Помимо эмуляции процессора, QEMU позволяет эмулировать все необходимые подсистемы, такие как сетевые адаптеры и видеокарты. Также есть возможность эмулировать более продвинутые вещи, такие как симметричные многопроцессорные системы (до 255 процессоров) и другие процессорные архитектуры, такие как АРМ или PowerPC.

Возможности QEMU:

  • Полноценная поддержка процессоров 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, AMD64.
  • Частичная поддержка процессоров PowerPC, ARM, MIPS, SPARC, SPARC64, m68k.
  • Корректная работа с протоколом USB 3.0.
  • Возможность сетевых подключений в режиме эмуляции.
  • Адекватное воспроизведение звукового потока.
  • Масштабная визуализация программы и наличие интуитивного интерфейса.
  • Поддержка virtio-keyboard, virtio-mouse и virtio-tablet для эмуляции клавиатуры, мыши и планшета, а также сопутствующих вариантов устройств virtio-*-pci для шины PCI.
  • Поддержка virtio-input-host для прямого проброса событий ввода из хост-системы через virtio.
  • Поддержка virtio-vga с эмуляцией виртуального видеоадаптера.
  • Поддержка шифрованных образов qcow2 в qemu-io.
  • Поддержка горячего извлечения памяти (hot-unplug).
  • Поддержка плат xlnx-ep108, а также возможность работы с таблицами ACPI v5.1 при использовании виртуальной платы «virt» («-M virt»).
  • Поддержка сборки файлов .msi («make msi»).
  • Компиляции при помощи ICC и clang 3.5.

Представляет собой ПО с открытым исходным кодом, что значительно способствует ее активному развитию и появлению альтернативных версий.

QEMU обладает множеством скрытых функций, реализовать которые можно путем тонкой настройки. Некоторые возможности необходимо включать уже на стадии инсталляции.

Скриншоты QEMU:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 083
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы приводов - Эмуляторы
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