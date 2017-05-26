QEMU - программа с открытым исходным кодом для эмуляции на ПК большинство из существующих платформ. Содержит два режима эмуляции: полный (System-mode) и пользовательский (User-mode). В первом случае программа создает автономную виртуальную машину с собственной основной и периферийной системами. Во втором режиме эмуляции QEMU запускает на одном процессоре Linux процессы, скомпилированные для другого процессора.

Помимо эмуляции процессора, QEMU позволяет эмулировать все необходимые подсистемы, такие как сетевые адаптеры и видеокарты. Также есть возможность эмулировать более продвинутые вещи, такие как симметричные многопроцессорные системы (до 255 процессоров) и другие процессорные архитектуры, такие как АРМ или PowerPC.

Возможности QEMU:

Полноценная поддержка процессоров 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, AMD64.

Частичная поддержка процессоров PowerPC, ARM, MIPS, SPARC, SPARC64, m68k.

Корректная работа с протоколом USB 3.0.

Возможность сетевых подключений в режиме эмуляции.

Адекватное воспроизведение звукового потока.

Масштабная визуализация программы и наличие интуитивного интерфейса.

Поддержка virtio-keyboard, virtio-mouse и virtio-tablet для эмуляции клавиатуры, мыши и планшета, а также сопутствующих вариантов устройств virtio-*-pci для шины PCI.

Поддержка virtio-input-host для прямого проброса событий ввода из хост-системы через virtio.

Поддержка virtio-vga с эмуляцией виртуального видеоадаптера.

Поддержка шифрованных образов qcow2 в qemu-io.

Поддержка горячего извлечения памяти (hot-unplug).

Поддержка плат xlnx-ep108, а также возможность работы с таблицами ACPI v5.1 при использовании виртуальной платы «virt» («-M virt»).

Поддержка сборки файлов .msi («make msi»).

Компиляции при помощи ICC и clang 3.5.

Представляет собой ПО с открытым исходным кодом, что значительно способствует ее активному развитию и появлению альтернативных версий.

QEMU обладает множеством скрытых функций, реализовать которые можно путем тонкой настройки. Некоторые возможности необходимо включать уже на стадии инсталляции.