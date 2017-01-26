DevID Agent для Windows

DevID Agent 4.34

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Описание DevID Agent 4.34Описание   Скачать DevID Agent 4.34СКАЧАТЬ (8,57 Мб) Скриншоты DevID Agent 4.34Скриншоты (4)   Статистика DevID Agent 4.34Статистика   Отзывы о DevID Agent 4.34Отзывы (6)  
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3.82 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.82 из 5
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DevID Agent - удобная бесплатная утилита для установки и обновления драйверов для корректной работы любого оборудования вашего компьютера. Известно, что без специального набора вспомогательных программ (драйверов) нельзя получить все аппаратные возможности "железа", а некоторые устройства и вовсе не будут работать: USB, монитор, тачпад, Wi-Fi, звуковая карта, периферия и т.д. Для каждого такого оборудования (внешнего или внутреннего) в системе Windows должен быть установлен свой драйвер. При этом важно иметь не только сам драйвер, но и желательно его самую актуальную версию. Именно этим и занимается DevID Agent.

С этой программой процесс поиска и скачивания драйверов стал намного проще. Данный пакет объединяет в себе пять основных преимуществ: автономность процесса, универсализм, хорошая совместимость, простота эксплуатации и бесплатность. Девайсы всех популярных изготовителей, таких как Nvidia, ScanLogic, Scanner, Wacom, Sentelic и др. без проблем опознаются инструментом DevID Agent, что значительно ускоряет поиск нужных "дров".

После запуска приложения происходит сканирование операционки и используемого оборудования. Затем программа сверяет по своей базе какие драйвера уже устарели, а какие устройства совсем их не имеют. Отметив нужные пункты в полученном списке, обновите все вспомогательные элементы для полноценной и корректной работы "железа". Вот собственно и все - очень легко и просто.

В завершение стоит отметить, что база драйверов DevID Agent постоянно модифицируется и обновляется, так что вы можете не переживать за актуальность используемых данных.

Скриншоты DevID Agent:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)17 / 9 942
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы

Отзывы о программе DevID Agent

Николай про DevID Agent 4.28 [24-01-2017]

Программа хорошая, но качает в час по чайной ложке при том интернет нормальный Разработчикам надо позаботится да улучшением закачивания драйверов Донлоудер какой нибудь вставить в программу, или же придостовлять прямые ссылки на файл драйвера
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Ирина про DevID Agent 4.28 [04-11-2016]

Прога неплохая, обновила достаточное количество драйверов, но основную мою проблему не решила (((
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Алекс1 про DevID Agent 4.25 [29-10-2016]

Наконец то настоящая прога появилась, а не те туевы хучи программ с красивой обёрткой от Сникерса, пытающие всучить не те дрова, или после перезагрузки остаётся только экранчик синенький!!! РАЗРАБОТЧИКИ МОЛОДЦЫ КЛАССНЫЙ У ВАС САЙТ!
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Олег про DevID Agent 3.69 [15-07-2016]

Загрузка зависит от скорости интернета, а прога отличная. Кстати вышла новая версия 4.22
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Юрга про DevID Agent 3.69 [12-06-2016]

прога работает на отлично-всё нашла и устаноаила.
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