DevID Agent - удобная бесплатная утилита для установки и обновления драйверов для корректной работы любого оборудования вашего компьютера. Известно, что без специального набора вспомогательных программ (драйверов) нельзя получить все аппаратные возможности "железа", а некоторые устройства и вовсе не будут работать: USB, монитор, тачпад, Wi-Fi, звуковая карта, периферия и т.д. Для каждого такого оборудования (внешнего или внутреннего) в системе Windows должен быть установлен свой драйвер. При этом важно иметь не только сам драйвер, но и желательно его самую актуальную версию. Именно этим и занимается DevID Agent.

С этой программой процесс поиска и скачивания драйверов стал намного проще. Данный пакет объединяет в себе пять основных преимуществ: автономность процесса, универсализм, хорошая совместимость, простота эксплуатации и бесплатность. Девайсы всех популярных изготовителей, таких как Nvidia, ScanLogic, Scanner, Wacom, Sentelic и др. без проблем опознаются инструментом DevID Agent, что значительно ускоряет поиск нужных "дров".

После запуска приложения происходит сканирование операционки и используемого оборудования. Затем программа сверяет по своей базе какие драйвера уже устарели, а какие устройства совсем их не имеют. Отметив нужные пункты в полученном списке, обновите все вспомогательные элементы для полноценной и корректной работы "железа". Вот собственно и все - очень легко и просто.

В завершение стоит отметить, что база драйверов DevID Agent постоянно модифицируется и обновляется, так что вы можете не переживать за актуальность используемых данных.