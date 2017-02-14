Macrorit Disk Scanner для Windows

Macrorit Disk Scanner 3.2.1

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Описание Macrorit Disk Scanner 3.2.1Описание   Скачать Macrorit Disk Scanner 3.2.1СКАЧАТЬ (13,58 Мб) Скриншоты Macrorit Disk Scanner 3.2.1Скриншоты (4)   Статистика Macrorit Disk Scanner 3.2.1Статистика   Отзывы о Macrorit Disk Scanner 3.2.1Отзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Macrorit Disk Scanner - инструмент для проверки жесткого диска и выявления на нем битых секторов. Такой тест полезен для оценки качества вашего винчестера, т.к. чем больше поврежденных секторов, тем больше вероятность того, что данные на диске могут потеряны.

Macrorit Disk Scanner позволяет протестировать жесткий диск, показывая хорошие и порченные сектора. Тем самым вы сможете принять решение о необходимости замены своего накопителя информации. Просто выберите диск и запустите сканирование. При необходимости можно указать определенный диапазон секторов, если интересует анализ какого-то конкретного промежутка.

Эта программа работает достаточно быстро и поддерживает работу практически со всеми типами накопителей данных от разных производителей - IDE, HDD, SSD, SCSI, FireWire, RAID, SD-карты и др.

В целом, Macrorit Disk Scanner может стать неплохой альтернативой стандартным методам Windows для тестирования жестких дисков, предлагая более удобный интерфейс, хорошую производительность и наглядное отображение данных.

Скриншоты Macrorit Disk Scanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 4 001
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты

Отзывы о программе Macrorit Disk Scanner

mimohodom про Macrorit Disk Scanner 3.0.0 [04-05-2016]

сканит и только, разница в том что ни фига не лечит.
таких прог прудь пруди, нафига делали мусорим инет фигней
всякой. Виктория была и будет ок прогой.
| 1 | Ответить

eclian про Macrorit Disk Scanner 3.0.0 [24-12-2015]

в чем отличия от виктории?
| 6 | Ответить

Rush в ответ eclian про Macrorit Disk Scanner 3.1.1 [01-09-2016]

Не делает remap
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