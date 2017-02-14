Macrorit Disk Scanner - инструмент для проверки жесткого диска и выявления на нем битых секторов. Такой тест полезен для оценки качества вашего винчестера, т.к. чем больше поврежденных секторов, тем больше вероятность того, что данные на диске могут потеряны.

Macrorit Disk Scanner позволяет протестировать жесткий диск, показывая хорошие и порченные сектора. Тем самым вы сможете принять решение о необходимости замены своего накопителя информации. Просто выберите диск и запустите сканирование. При необходимости можно указать определенный диапазон секторов, если интересует анализ какого-то конкретного промежутка.

Эта программа работает достаточно быстро и поддерживает работу практически со всеми типами накопителей данных от разных производителей - IDE, HDD, SSD, SCSI, FireWire, RAID, SD-карты и др.

В целом, Macrorit Disk Scanner может стать неплохой альтернативой стандартным методам Windows для тестирования жестких дисков, предлагая более удобный интерфейс, хорошую производительность и наглядное отображение данных.