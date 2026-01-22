WinDirStat для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.96/5 голосов - 248
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):32 / 340 289 | Статистика
Размер:2.15 Мб
СКАЧАТЬ
WinDirStat скриншот № 1
WinDirStat скриншот № 2
WinDirStat скриншот № 3
WinDirStat скриншот № 4

WinDirStat - программа для просмотра статистики использования дискового пространства и его очистки. Функционирует во всех текущих версиях Microsoft Windows.

При первом запуске приложение считывает все дерево каталогов на существующих дисках, а затем предоставляет статистику в трех видах:

  1. Список каталогов, имеет сходство с видом проводника Winodows, но сортировка осуществляется по размеру каталога / файла
  2. Карта каталогов, которая отображает полное содержание дерева каталогов в графической форме
  3. Список расширений, который служит в качестве легенды и показывает стстистику о типах файлов

На карте дерева каждый файл представлен в виде цветного прямоугольника, площадь которого пропорциональна размеру файла. Прямоугольники устроены таким образом, что каталоги снова образуют прямоугольники, в которых находятся все их файлы и подкаталоги. Цвет прямоугольника указывает на тип файла, как показано в списке расширений.

Среди прочего программа поддерживает выборочную очистку пространства диска и выполнение множества различных действий с файлами или папками.

ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

скачать CrystalDiskInfoCrystalDiskInfo 9.7.0

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые...

скачать VictoriaVictoria 5.37

Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную...

скачать HDD Low Level Format ToolHDD Low Level Format Tool 4.50

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных...

скачать Acronis Disk DirectorAcronis Disk Director 12.5.0.163

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в...

скачать AOMEI Partition AssistantAOMEI Partition Assistant Standard Edition 10.8.2

Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере...

скачать USB Disk Storage Format ToolUSB Disk Storage Format Tool 6.1

Простая в использовании утилита, предназначенная для форматирования USB флэш-накопителей,...

Отзывы о программе WinDirStat

fghd про WinDirStat 1.1.2.80 [14-09-2021]

ООООчень полезная прога. Незнал, что в стиме ненужные игры валяются, да и везде.
18 | 21 | Ответить

u про WinDirStat 1.1.2.80 [17-09-2018]

У разработчика dll новее. Это видно после установки программы. Содержимое файлов тоже отличается.
12 | 34 | Ответить

NauanMY про WinDirStat 1.1.2.80 [02-12-2017]

Очень удобная программа, жаль что забросили.
А есть аналог?
25 | 96 | Ответить

Настя про WinDirStat 1.1.2.80 [20-06-2017]

Спасибо!)Прочитала про программу на сайте remontka.pro, решила установить.Очень классная и удобная программа!
9 | 17 | Ответить

nikol про WinDirStat 1.1.2.80 [10-05-2015]

по сравнению с другими прогпвммами подобного рода имеет расширеный функционал.очень удобна для поиска скрытых папок на компе.легка в пользовании.рекомендую.
14 | 14 | Ответить

Читать все отзывы (13) / Добавить отзыв