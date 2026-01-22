WinDirStat для Windows
|Оценка:
|3.96/5 голосов - 248
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|WDS Team
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|32 / 340 289 | Статистика
|Размер:
|2.15 Мб
|СКАЧАТЬ
WinDirStat - программа для просмотра статистики использования дискового пространства и его очистки. Функционирует во всех текущих версиях Microsoft Windows.
При первом запуске приложение считывает все дерево каталогов на существующих дисках, а затем предоставляет статистику в трех видах:
- Список каталогов, имеет сходство с видом проводника Winodows, но сортировка осуществляется по размеру каталога / файла
- Карта каталогов, которая отображает полное содержание дерева каталогов в графической форме
- Список расширений, который служит в качестве легенды и показывает стстистику о типах файлов
На карте дерева каждый файл представлен в виде цветного прямоугольника, площадь которого пропорциональна размеру файла. Прямоугольники устроены таким образом, что каталоги снова образуют прямоугольники, в которых находятся все их файлы и подкаталоги. Цвет прямоугольника указывает на тип файла, как показано в списке расширений.
Среди прочего программа поддерживает выборочную очистку пространства диска и выполнение множества различных действий с файлами или папками.
Отзывы о программе WinDirStat
fghd про WinDirStat 1.1.2.80 [14-09-2021]
ООООчень полезная прога. Незнал, что в стиме ненужные игры валяются, да и везде.
18 | 21 | Ответить
u про WinDirStat 1.1.2.80 [17-09-2018]
У разработчика dll новее. Это видно после установки программы. Содержимое файлов тоже отличается.
12 | 34 | Ответить
NauanMY про WinDirStat 1.1.2.80 [02-12-2017]
Очень удобная программа, жаль что забросили.
А есть аналог?
25 | 96 | Ответить
Настя про WinDirStat 1.1.2.80 [20-06-2017]
Спасибо!)Прочитала про программу на сайте remontka.pro, решила установить.Очень классная и удобная программа!
9 | 17 | Ответить
nikol про WinDirStat 1.1.2.80 [10-05-2015]
по сравнению с другими прогпвммами подобного рода имеет расширеный функционал.очень удобна для поиска скрытых папок на компе.легка в пользовании.рекомендую.
14 | 14 | Ответить