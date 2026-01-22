WinDirStat - программа для просмотра статистики использования дискового пространства и его очистки. Функционирует во всех текущих версиях Microsoft Windows.

При первом запуске приложение считывает все дерево каталогов на существующих дисках, а затем предоставляет статистику в трех видах:

Список каталогов, имеет сходство с видом проводника Winodows, но сортировка осуществляется по размеру каталога / файла Карта каталогов, которая отображает полное содержание дерева каталогов в графической форме Список расширений, который служит в качестве легенды и показывает стстистику о типах файлов

На карте дерева каждый файл представлен в виде цветного прямоугольника, площадь которого пропорциональна размеру файла. Прямоугольники устроены таким образом, что каталоги снова образуют прямоугольники, в которых находятся все их файлы и подкаталоги. Цвет прямоугольника указывает на тип файла, как показано в списке расширений.

Среди прочего программа поддерживает выборочную очистку пространства диска и выполнение множества различных действий с файлами или папками.