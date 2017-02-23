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Macrorit Disk Partition Expert для Windows

Macrorit Disk Partition Expert Free 4.3.0

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Описание Macrorit Disk Partition Expert Free 4.3.0Описание   Скачать Macrorit Disk Partition Expert Free 4.3.0СКАЧАТЬ (16,61 Мб) Скриншоты Macrorit Disk Partition Expert Free 4.3.0Скриншоты (7)   Статистика Macrorit Disk Partition Expert Free 4.3.0Статистика   Отзывы о Macrorit Disk Partition Expert Free 4.3.0Отзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
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Disk Partition Expert - инструмент для работы с разделами жесткого диска, позволяющий выполнить целый комплекс операций с винчестерм. Тут вы сможете разбить диск на отдельные разделы или изменить объем существующих, скопировать раздел, удалить раздел, изменить метку (букву) диска, установить атрибут активности, проверить диск на ошибки и битые сектора, конвертировать MBR в GPT без потери данных, выполнить дефрагментацию, отформатировать раздел или безвозвратно удалить с него все данные, посмотреть содержимое диска и познакомиться со свойствами накопителя.

Поддерживает практически все известные марки и модели жестких дисков, одинаково хорошо работая с файловыми системами FAT32 и NTFS. Диск любого объема, в т.ч. более 2 Тб, и размером кластера в 512Byte, 1K, 2K, 4K может быть обработан этой утилитой.

Работать с приложением очень легко и просто благодаря стандартному для таких программ интерфейсу. В главном окне приводится список всех жестких дисков, а на левую панель вынесены доступные утилиты для управления винчестером. Так что изменяйте и тестируйте свои диски в несколько простых действий, которая может стать хорошей альтернативой более раскрученным платным аналогам.

Скриншоты Macrorit Disk Partition Expert:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)11 / 3 267
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты

Отзывы о программе Macrorit Disk Partition Expert

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