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Аудио MP3-плеер для Android

Аудио MP3-плеер 2.0.0 для Android

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Описание Аудио MP3-плеер 2.0.0 для AndroidОписание   Скачать Аудио MP3-плеер 2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (2,42 Мб) Скриншоты Аудио MP3-плеер 2.0.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Аудио MP3-плеер 2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Аудио MP3-плеер 2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Аудио MP3-плеер - удобный аудиоплеер для мобильных устройств на базе Android, который позволяет насладиться качественным звучанием любимой музыки на своем девайсе.

Проигрываетль поддерживает все аудиоформаты, обладает пятиполосным эквалайзером, предлагает виджет для домашнего экрана, функцию управления воспроизведением музыки из панели уведомлений и пр.

Основные возможности программы Аудио MP3-плеер:

  • Автоматическое определение музыки и аудио файлов на устройстве.
  • Выбор обложек альбомов из музыкальных файлов.
  • Возможность редактирования информации о треке.
  • Настройка воспроизведения.
  • Наличие 5-полосного эквалайзера.
  • Отображение списка последних воспроизведенных мелодий.
  • Наличие уведомлений.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • Несколько режимов воспроизведения.
  • Управление воспоизведением аудио из панели уведомлений.
  • Поддержка MP3, MP4, и т.д.
Скриншоты Аудио MP3-плеер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 853
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Аудио MP3-плеер

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