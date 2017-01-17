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Angry Birds POP Bubble Shooter для Android

Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для Android

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Описание Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для AndroidСКАЧАТЬ (72,2 Мб) Скриншоты Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Angry Birds POP Bubble Shooter – новая захватывающая головоломка от создателей Angry Birds. На этот раз вы сможете победить свиней, соединяя и взрывая разноцветные пузырьки. Геймплей Angry Birds POP Bubble Shooter знаком всем любителям игры про сердитых птичек, только из рогатки вы будете стрелять шариками, пытаясь совместить как можно больше шаров одного цвета. Если вам удастся взорвать шесть и больше шариков, ждите бонуса в виде супермощного пузырька.

В игре вам предстоит проходить различные испытания: Сбросить всех свиней, Успеть взорвать пузырьки за определенное время и многие другие. Как обычно, сначала уровни будут довольно легкими, а по мере прохождения вам придется разрабатывать собственную стратегию для успешного завершения заданий. Исследуйте карту Золотого Острова и наслаждайтесь уютной атмосферой игры.

Поддержка социальных сетей позволит бросить вызов своим друзьям и выявить лучшего игрока. В приложении присутствует возможность сохранить прогресс в облаке, и вы сможете продолжать играть на различных устройствах.

Что нового в Angry Birds POP Bubble Shooter 2.31.0 для Android?
  • 20 новых уровней сейчас и еще 20 позже.
  • Снежный зимний пейзаж.
Скриншоты Angry Birds POP Bubble Shooter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 363
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Головоломки

Отзывы о программе Angry Birds POP Bubble Shooter

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