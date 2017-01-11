Angry Birds Friends – узнай кто из твоих друзей самый успешный игрок в метании птичек с помощью рогатки. В приложении еженедельно будут появляться шесть новых уровней, заполненных коварными свиньями. Если этого окажется мало, то Всемирная Лига всегда ждет новых игроков. В ней вы столкнетесь с миллионами других желающих занять призовые места в игре.

Уничтожайте свиней и улучшайте свой уровень, попутно поднимаясь в рейтинге. Для того, что бы преодолеть все семь призовых ступеней, придется немало постараться, так как с каждым уровнем, сложность заданий будет возрастать. Лучшему игроку каждой из ступеней выдается специальный приз Bird Coin и зависть других игроков. Angry Birds Friends также может предложить специальные Сезонные Уровни и отдельные турниры, связанные с тематическими праздниками.