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Angry Birds Friends для Android

Angry Birds Friends 3.1.1 для Android

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Описание Angry Birds Friends 3.1.1 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Friends 3.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (37,04 Мб) Скриншоты Angry Birds Friends 3.1.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Angry Birds Friends 3.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Friends 3.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Angry Birds Friends – узнай кто из твоих друзей самый успешный игрок в метании птичек с помощью рогатки. В приложении еженедельно будут появляться шесть новых уровней, заполненных коварными свиньями. Если этого окажется мало, то Всемирная Лига всегда ждет новых игроков. В ней вы столкнетесь с миллионами других желающих занять призовые места в игре.

Уничтожайте свиней и улучшайте свой уровень, попутно поднимаясь в рейтинге. Для того, что бы преодолеть все семь призовых ступеней, придется немало постараться, так как с каждым уровнем, сложность заданий будет возрастать. Лучшему игроку каждой из ступеней выдается специальный приз Bird Coin и зависть других игроков. Angry Birds Friends также может предложить специальные Сезонные Уровни и отдельные турниры, связанные с тематическими праздниками.

Что нового в Angry Birds Friends 3.1.1 для Android?
  • Скоро произойдут крутые и интересные события.
  • Теперь ты можешь получить Wingmen как часть пакетов усилений.
  • Улучшения Power Potion для Чака.
  • Другие мелкие улучшения.
Скриншоты Angry Birds Friends:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 361
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Angry Birds Friends

Admin

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