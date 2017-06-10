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Последний Блокпост для Android

Последний Блокпост 2.1.8 для Android

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Описание Последний Блокпост 2.1.8 для AndroidОписание   Скачать Последний Блокпост 2.1.8 для AndroidСКАЧАТЬ (43,83 Мб) Скриншоты Последний Блокпост 2.1.8 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Последний Блокпост 2.1.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Последний Блокпост 2.1.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Последний Блокпост – враги сокрушили всех союзников, но на их пути встал Последний Блокпост с последним героем. Отбивайте нашествия злодеев с помощью стрелкового оружия и забрасывайте их гранатами вместе с коктейлями Молотова.

Время от времени вам будут выпадать золотые монеты, которые пригодятся в будущем. За них можно будет улучшить существующее или приобрести новое оружие, пополнить запасы гранат, устанавливать препятствия для наступающих противников. Не позволяйте врагам приближаться к себе, тогда у вас появятся неплохие шансы на победу.

 

Что нового в Последний Блокпост 2.1.8 для Android?
  • теперь игроки могут испытать свои силы в эпизодах 2 и 3 (18 новых уровней в каждом!).
  • новые полезные единицы оружия и неожиданные средства защиты.
  • еще больше безжалостных врагов и боссов.
  • устранены мелкие баги.
Скриншоты Последний Блокпост:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 993
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Последний Блокпост

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