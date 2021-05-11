Sonic Dash - помогите самому быстроногому в мире ежу Сонику и его друзьям (Тейлз, Шедоу, Наклз) собрать как можно больше золотых колец, во время захватывающего дух скоростного бега по извивающимся трассам с различными препятствиями и многочисленными врагами.

По пути необходимо собирать кольца, призы и бонусы, избегая при этом острых шипов, перепрыгивая глубокие пропасти и огибая прочие препятствия, в числе которых также будут злобные крабы, доктор Эггман, смертельно опасный Зазз из Затерянного мира и другие враги. Присутствует возможность улучшать свои умения.