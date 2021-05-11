Sonic Dash для Android

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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.20.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 177 | Статистика
Размер:93,64 Мб
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Sonic Dash скриншот № 4

Sonic Dash - помогите самому быстроногому в мире ежу Сонику и его друзьям (Тейлз, Шедоу, Наклз) собрать как можно больше золотых колец, во время захватывающего дух скоростного бега по извивающимся трассам с различными препятствиями и многочисленными врагами.

По пути необходимо собирать кольца, призы и бонусы, избегая при этом острых шипов, перепрыгивая глубокие пропасти и огибая прочие препятствия, в числе которых также будут злобные крабы, доктор Эггман, смертельно опасный Зазз из Затерянного мира и другие враги. Присутствует возможность улучшать свои умения.

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