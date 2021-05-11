Sonic Dash для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.20.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SEGA of America
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 177 | Статистика
|Размер:
|93,64 Мб
|СКАЧАТЬ
Sonic Dash - помогите самому быстроногому в мире ежу Сонику и его друзьям (Тейлз, Шедоу, Наклз) собрать как можно больше золотых колец, во время захватывающего дух скоростного бега по извивающимся трассам с различными препятствиями и многочисленными врагами.
По пути необходимо собирать кольца, призы и бонусы, избегая при этом острых шипов, перепрыгивая глубокие пропасти и огибая прочие препятствия, в числе которых также будут злобные крабы, доктор Эггман, смертельно опасный Зазз из Затерянного мира и другие враги. Присутствует возможность улучшать свои умения.
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