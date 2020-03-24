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Streets of Rage для Android

Streets of Rage 6.1.0 для Android

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Описание Streets of Rage 6.1.0 для AndroidОписание   Скачать Streets of Rage 6.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (56,19 Мб) Скриншоты Streets of Rage 6.1.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Streets of Rage 6.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Streets of Rage 6.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Streets of Rage – город захлестнула волна преступлений и криминальный мир начал диктовать свои правила на улицах. Предводитель бандитов под псевдонимом Мистер Икс и его помощники заправляют группировками.

Трое полицейских-спортсменов готовы взять в руки нож, бутылку или даже обломок трубы и навести порядок в городе. Игра пришла с далекого 1991 года, когда SEGA была одной из самых популярных игровых приставок. 

Особенности игры включают:

  • Три персонажа с уникальными способностями.
  • Восемь уровней с жестокими противниками.
  • Прохождение боссов с друзьями по сети Wi-Fi.
  • Особая ракетная атака от команды ESWAT.
  • Сохранение игры в любой момент.
  • Список лидеров со всего мира.
  • Поддержка контроллеров.
Что нового в Streets of Rage 6.1.0 для Android?
  • Улучшения и исправление ошибок
Streets of Rage
Streets of Rage
Streets of Rage
Streets of Rage
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 477
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Streets of Rage

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