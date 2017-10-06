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Dashlane Password Manager для Android

Dashlane Password Manager 4.28.1.2647 для Android

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Описание Dashlane Password Manager 4.28.1.2647 для AndroidОписание   Скачать Dashlane Password Manager 4.28.1.2647 для AndroidСКАЧАТЬ (23,47 Мб) Скриншоты Dashlane Password Manager 4.28.1.2647 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Dashlane Password Manager 4.28.1.2647 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dashlane Password Manager 4.28.1.2647 для AndroidОтзывы (0)  
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Dashlane Password Manager - отличный инструмент для учета паролями и хранения персональных данных на мобильных устройствах под управлением Android, благодаря которому у пользователя всегда есть доступ к конфиденциальным данным вне зависимости от его местоположения.

Ключевые особенности Dashlane Password Manager:

  • Надежное хранение паролей, данных банковских карт, идентификаторов в едином безопасном месте.
  • Быстрый вход в приложения и на веб-сайты.
  • Возможность использования своего электронного кошелька для безопасных платежей на ходу.
  • Оповещения о взломе ваших имен пользователя и паролей.
  • Создание надежных паролей для всех своих учетных записей.
  • Использование стандарта шифрования AES-256.
  • Автоблокировка и блокировка с PIN-кодом в случае отсутствия активности.
  • Совместимость с Google Authenticator.
  • Возможность выбора места для хранения своих данных: только локально или с синхронизацией и резервным копированием в облако.
Скриншоты Dashlane Password Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 106
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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Отзывы о программе Dashlane Password Manager

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