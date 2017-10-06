Enpass Password Manager 5.1.1 для Android Enpass Password Manager - удобный менеджер паролей для Android, который надежно сохранит все учетные записи пользователя, личную информацию, идентификаторы 1Password 6.6 для Android 1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации. Kaspersky Password Manager 8.4.1.438 для Android Kaspersky Password Manager - очень полезный инструмент для владельцев Android-устройств, который полностью автоматизирует ввод паролей и других данных на

jetAudio Music Player Basic 8.2.3 для Android jetAudio Music Player Basic - мобильная версия популярного аудио проигрывателя для настольных компьютеров. К плюсам программы стоит отнести внушительный список TeddyID 1.4.1 для Android TeddyID - приложение для Android, которое может использоваться как менеджер паролей, так и в качестве полноценной беспарольной 2-х факторной авторизации для входа на Keeper 10.7.0 для Android Keeper – надежная защита ваших данных, включая пароли, фотографии, документы и другие файлы. Отлично подойдет как для частного использования, так и корпоративного.