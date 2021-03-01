Enpass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.2.458 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Enpass Technologies Inc
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45,07 Мб
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Enpass - надежно менеджер паролей для Android, благодаря которому можно легко и безопасно управлять всеми данными в одном месте. По заверениям разработчиков все данные пользователя хранятся локально в зашифрованном виде на персональном мобильном устройстве и могут быть синхронизированы при помощи предпочитаемого надежного облака.
Ключевые особенности Enpass:
- Данные не хранятся на серверах разработчика.
- Безопасное хранилище для данных учетных записей, кредитных карт, банковских счетов, удостоверений, вложений или любой другой информации.
- Данные шифруются при помощи алгоритма AES-256 с использованием программного обеспечения с открытым кодом SQLCIPHER.
- Синхронизация данных при помощи iCloud, Dropbox, WebDAV, Google Drive, OneDrive и Box.
- Файл-ключ для дополнительной защиты.
- Поддержка всех мобильных и настольных платформ.
- Несколько хранилищ (персональные, семейные и рабочие и пр.).
- Автозаполнение в приложениях, Chrome и других поддерживаемых браузерах всего одним нажатием.
- Аутентификация при помощи биометрических данных.
- Встроенный генератор паролей для создания уникальных и надежных паролей.
- Проверка паролей.
- Темная тема.
- Более 80 шаблонов.
- Импорт паролей из других источников.
- Зашифрованная резервная копия.
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