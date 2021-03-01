Enpass для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6.2.458 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,07 Мб
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Enpass - надежно менеджер паролей для Android, благодаря которому можно легко и безопасно управлять всеми данными в одном месте. По заверениям разработчиков все данные пользователя хранятся локально в зашифрованном виде на персональном мобильном устройстве и могут быть синхронизированы при помощи предпочитаемого надежного облака.

Ключевые особенности Enpass:

  • Данные не хранятся на серверах разработчика.
  • Безопасное хранилище для данных учетных записей, кредитных карт, банковских счетов, удостоверений, вложений или любой другой информации.
  • Данные шифруются при помощи алгоритма AES-256 с использованием программного обеспечения с открытым кодом SQLCIPHER.
  • Синхронизация данных при помощи iCloud, Dropbox, WebDAV, Google Drive, OneDrive и Box.
  • Файл-ключ для дополнительной защиты.
  • Поддержка всех мобильных и настольных платформ.
  • Несколько хранилищ (персональные, семейные и рабочие и пр.).
  • Автозаполнение в приложениях, Chrome и других поддерживаемых браузерах всего одним нажатием.
  • Аутентификация при помощи биометрических данных.
  • Встроенный генератор паролей для создания уникальных и надежных паролей.
  • Проверка паролей.
  • Темная тема.
  • Более 80 шаблонов.
  • Импорт паролей из других источников.
  • Зашифрованная резервная копия.
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