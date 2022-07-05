Keepass2Android Offline для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.08d-r5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Philipp Crocoll
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,92 Мб
Keepass2Android Offline - менеджер паролей с открытым исходным кодом для Android, который умеет работать с .kdbx-файлами (формат базы данных, используемый популярной программой KeePass 2.x Password Safe для Windows и других настольных операционных систем). Используются оригинальные библиотеки KeePass для обработки доступа к файлам, чтобы обеспечить совместимость форматов файлов.
Основными особенности приложения Keepass2Android Offline:
- поддержка чтения/записи файлов .kdbx (KeePass 2.x);
- интеграция почти со всеми браузерами Android;
- QuickUnlock: Разблокируйте свою базу данных один раз с помощью полного пароля и откройте ее снова, набрав всего несколько символов;
- Встроенная софт-клавиатура: Переключитесь на эту клавиатуру для ввода учетных данных пользователя. Это защитит вас от перехватчиков паролей на основе буфера обмена;
- поддержка редактирования записей, включая дополнительные строковые поля, вложения файлов, теги и т.д.;
- диалог поиска со всеми опциями поиска из KeePass 2.x.
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