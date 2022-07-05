Keepass2Android Offline для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.08d-r5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,92 Мб
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Keepass2Android Offline - менеджер паролей с открытым исходным кодом для Android, который умеет работать с .kdbx-файлами (формат базы данных, используемый популярной программой KeePass 2.x Password Safe для Windows и других настольных операционных систем). Используются оригинальные библиотеки KeePass для обработки доступа к файлам, чтобы обеспечить совместимость форматов файлов.

Основными особенности приложения Keepass2Android Offline:

  • поддержка чтения/записи файлов .kdbx (KeePass 2.x);
  • интеграция почти со всеми браузерами Android;
  • QuickUnlock: Разблокируйте свою базу данных один раз с помощью полного пароля и откройте ее снова, набрав всего несколько символов;
  • Встроенная софт-клавиатура: Переключитесь на эту клавиатуру для ввода учетных данных пользователя. Это защитит вас от перехватчиков паролей на основе буфера обмена;
  • поддержка редактирования записей, включая дополнительные строковые поля, вложения файлов, теги и т.д.;
  • диалог поиска со всеми опциями поиска из KeePass 2.x.
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