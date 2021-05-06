Avira Password Manager для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):0 / 757 | Статистика
Размер:47,66 Мб
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Avira Password Manager - удобное приложение, благодаря которому можно не беспокоиться о забытых паролях.
Ваши пароли защищают от взломщиков ваши банковские счета, профили в социальных сетях, электронные письма и т. д. Поэтому они должны быть надежными и уникальными для каждой учетной записи — и при этом удобно доступными.

Основные возможности приложения:

  • Создает надежные и уникальные пароли.
  • Сохраняет новые пароли.
  • Импортирует существующие пароли. 
  • Шифрует сохраненные пароли.
  • Выполняет автоматический вход в ваши сохраненные учетные записи.
  • Синхронизирует пароли между различными устройствами.
  • Позволяет вам управлять всеми паролями на центральной панели управления.
Что нового в Avira Password Manager 2.9?
  • Теперь можно прикреплять любые типы файлов (изображения, PDF, текстовые документы, видео и другие) к любым элементам: паролям, заметкам и кошельку. Кроме того, вы можете предоставлять доступ к фотографиям и файлам из других приложений в Avira Password Manager.
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