Avira Password Manager - удобное приложение, благодаря которому можно не беспокоиться о забытых паролях.

Ваши пароли защищают от взломщиков ваши банковские счета, профили в социальных сетях, электронные письма и т. д. Поэтому они должны быть надежными и уникальными для каждой учетной записи — и при этом удобно доступными.

Основные возможности приложения: