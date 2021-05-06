Avira Password Manager для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Avira GmbH
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 757 | Статистика
|Размер:
|47,66 Мб
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Avira Password Manager - удобное приложение, благодаря которому можно не беспокоиться о забытых паролях.
Ваши пароли защищают от взломщиков ваши банковские счета, профили в социальных сетях, электронные письма и т. д. Поэтому они должны быть надежными и уникальными для каждой учетной записи — и при этом удобно доступными.
Основные возможности приложения:
- Создает надежные и уникальные пароли.
- Сохраняет новые пароли.
- Импортирует существующие пароли.
- Шифрует сохраненные пароли.
- Выполняет автоматический вход в ваши сохраненные учетные записи.
- Синхронизирует пароли между различными устройствами.
- Позволяет вам управлять всеми паролями на центральной панели управления.
- Теперь можно прикреплять любые типы файлов (изображения, PDF, текстовые документы, видео и другие) к любым элементам: паролям, заметкам и кошельку. Кроме того, вы можете предоставлять доступ к фотографиям и файлам из других приложений в Avira Password Manager.
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