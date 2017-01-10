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Drum Pad Machine для Android

Drum Pad Machine 1.2.21 для Android

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Описание Drum Pad Machine 1.2.21 для AndroidОписание   Скачать Drum Pad Machine 1.2.21 для AndroidСКАЧАТЬ (20,07 Мб) Скриншоты Drum Pad Machine 1.2.21 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Drum Pad Machine 1.2.21 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drum Pad Machine 1.2.21 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Drum Pad Machine – приложение для записи собственных музыкальных композиций в различных стилях. Пользователю будут доступны уникальные библиотеки сэмплов и пресетов, созданные профессиональными музыкантами. Секвенсор облегчит процесс записи музыки и сделает выступления более легкими.

Создавать музыку с Drum Pad Machine сможет каждый, так как этому способствует простой и дружественный интерфейс приложения. Обширный список доступных стилей включает: Dubstep, Drum&Bass, Trap, Electronic, House, Hip-Hop, Electro и др.

Что нового в Drum Pad Machine 1.2.21 для Android?
  • Немного улучшен интерфейс.
Скриншоты Drum Pad Machine:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 648
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМикшеры - Редакторы

Отзывы о программе Drum Pad Machine

Admin

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