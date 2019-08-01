Groovepad для Android

Groovepad 1.0.0 для Android

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Описание Groovepad 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Groovepad 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (49,2 Мб) Скриншоты Groovepad 1.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Groovepad 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Groovepad 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Groovepad - простое приложение для создания музыки, благодаря которому можно проявить все ваши музыкальные таланты. Имеется большая библиотека уникальных нестандартных звуковых дорожек, наличие разнообразных спецэффектов (фильтрация, фланжер, реверберация, задержка и т.д.) и многое другое. Готовым треком можно поделиться с друзьями и близкими.

Ключевые особенности приложения:

  • Обширная библиотека уникальных нестандартных звуковых дорожек.
  • Наличие самых популярных жанров: хип-хоп, клубная музыка, хаус, дабстеп, драм-энд-бейс, трэп, электронная музыка и т. д.
  • Возможность создавать собственную музыку и ремиксы.
  • Функция Live Loops, позволяющая идеально свести все дорожки и создавать первоклассные композиции.
  • Наличие разнообразных спецэффектов: фильтрация, фланжер, реверберация, задержка и т.д.
  • Возможность делиться своей музыкой с друзьями и близкими.
Groovepad
Groovepad
Groovepad
Groovepad
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыМикшеры
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Отзывы о программе Groovepad

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