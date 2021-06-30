Wireless Mixer для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Borce Trajkovski
|Категории:
|Микшеры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 6 116 | Статистика
|Размер:
|3,76 Мб
|СКАЧАТЬ
Wireless Mixer — звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком через Wi-Fi. Wireless Mixer эмулирует работу реального пульта, повторяя многие основные функции.
Drum Pad Machine – профессиональные музыканты написали уникальные сепмлы и пресеты, что бы вы...
Бесплатная музыкальная программа для записи и микширования. Присутствует возможность...
Приложение, которое позволяет пользователю создавать биты и музыку где угодно. Доступно...
Бесплатное Android-приложение для создания ритмов и собственных музыкальных композиций....
DJ Control – с этим приложением, ваше Android-устройство превратится в полноценный MIDI-контроллер....
Wireless Mixer - звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком...
Отзывы о программе Wireless Mixer
Admin
Отзывов о программе Wireless Mixer 2.2 пока нет, можете добавить...