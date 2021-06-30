Wireless Mixer для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Микшеры - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 6 116 | Статистика
Размер:3,76 Мб
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Wireless Mixer — звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком через Wi-Fi. Wireless Mixer эмулирует работу реального пульта, повторяя многие основные функции.

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