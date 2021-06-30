Отзывов о программе Wireless Mixer 2.2 пока нет, можете добавить...

Wireless Mixer - звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком...

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Wireless Mixer — звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком через Wi-Fi. Wireless Mixer эмулирует работу реального пульта, повторяя многие основные функции.

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