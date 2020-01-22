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MixPad Free Music Mixer для Android

MixPad Free Music Mixer 5.69 для Android

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Описание MixPad Free Music Mixer 5.69 для AndroidОписание   Скачать MixPad Free Music Mixer 5.69 для AndroidСКАЧАТЬ (17,78 Мб) Скриншоты MixPad Free Music Mixer 5.69 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика MixPad Free Music Mixer 5.69 для AndroidСтатистика   Отзывы о MixPad Free Music Mixer 5.69 для AndroidОтзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
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MixPad Free Music Mixer - бесплатная программа для Android, которая позволяет легко и быстро микшировать треки и создавать ремиксы.

Присутствует возможность загружать музыку и записывать аудио непосредственно в приложении, регулировать громкость каждого отдельного трека, добавлять различные эффекты, сводить дорожки и многое другое.

Что нового в MixPad Free Music Mixer 5.69 для Android?
  • Исправлены мелкие ошибки
MixPad Free Music Mixer
MixPad Free Music Mixer
MixPad Free Music Mixer
MixPad Free Music Mixer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 8 404
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМикшеры - Редакторы
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Отзывы о программе MixPad Free Music Mixer

Дядя Миша про MixPad Free Music Mixer 5.32 для Android [22-01-2020]

Шикарно! Для меня это мини Адоб Аудишн на смартфоне. Сразу как установил, все стало интуитивно понятно. Первый раз за все время встретил такой редактор на андроид.
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