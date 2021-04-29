Zulu Free DJ Mixer для Android

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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.64 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Микшеры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 214 | Статистика
Размер:5,65 Мб
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Zulu Free DJ Mixer - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно легко микшировать любые аудио записи, добавлять различные эффекты, синхронизировать дорожки и др. Программа дает возможность изменять высоту и темп музыки в режиме реального времени, присутствует возможность редактировать эффекты и т.д.

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