Zulu Free DJ Mixer - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно легко микшировать любые аудио записи, добавлять различные эффекты, синхронизировать дорожки и др. Программа дает возможность изменять высоту и темп музыки в режиме реального времени, присутствует возможность редактировать эффекты и т.д.