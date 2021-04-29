Zulu Free DJ Mixer для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.64 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NCH Software
|Категория:
|Микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 214 | Статистика
|Размер:
|5,65 Мб
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Zulu Free DJ Mixer - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно легко микшировать любые аудио записи, добавлять различные эффекты, синхронизировать дорожки и др. Программа дает возможность изменять высоту и темп музыки в режиме реального времени, присутствует возможность редактировать эффекты и т.д.
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Admin
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