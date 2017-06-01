Pixia - мощный графический редактор с множеством опций, который функционально практически не уступает профессиональным платным программам для обработки и корректирования изображений. Программа поддерживает практически все известные графические форматы. Среди доступного инструментария стоит выделить работу со слоями, наложение масок, наборы готовых эффектов и фильтров, регуляторы цветовых характеристик, встроенные различные кисти и карандаши, присутствует возможность нанесение текста, выделение объектов по точкам, вращение, обрезка лишних элементов и многое-многое другое.

Помимо этого, возможности редактора можно значительно расширить за счет подключения фильтров Photoshop и дополнительных плагинов, доступных на сайте разработчика.

Новичкам возможно сразу потребуется немного времени на ознакомление с функционалом редактора и получение навыков работы, но если вы ранее сталкивались с подобными приложениями, то освоить интерфейс и настроить основные опции не составит никакого труда.

В целом, можно с уверенностью сказать, что Pixia действительно качественно продуманный и функционально укомплектованный редактор изображений, который может превратить обычный компьютер в профессиональную графическую мини-студию.