Inkscape - редактор векторной графики с открытым исходным кодом, который по своим функциональным возможностям и набору инструментов ни в чем не уступает таким популярным программным продуктам, как Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara X. В качестве основного формата в программе используется стандарт SVG (Scalable Vector Graphics). Программа позволяет работать с контурами, фигурами, текстом, маркерами, градиентами и импортированной графикой (поддерживается импорт большинства растровых форматов, таких как JPEG, PNG, TIFF и другие).



Ключевые особенности:

Работа с фигурами, контурами, текстом, маркерами и пр.

Наличие таких возможностей SVG, как альфа-каналы, трансформации, градиенты, текстуры и группировка.

Поддержка метаданных Creative Commons.

Наличие инфраструктуры для исполнения сценариев, написанных на Perl, Python и Ruby.

Возможность правки узлов.

Работа со слоями.

Возможность осуществления сложных операций с контурами.

Векторизация растровой графики.

Редактирование XML-данных напрямую.

Импорт файлов в форматах JPEG, PNG, TIFF и др.

Экспорт файлов в формате PNG, а также в некоторых векторных форматах.

Наличие собственного движка рендеринга.

Поддержка "горячих" клавиш.