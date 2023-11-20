Inkscape для Windows

Описание
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Оценка: 3.61/5 голосов - 74
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 38 698 | Статистика
Размер:101,85 Мб
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Inkscape - редактор векторной графики с открытым исходным кодом, который по своим функциональным возможностям и набору инструментов ни в чем не уступает таким популярным программным продуктам, как Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara X. В качестве основного формата в программе используется стандарт SVG (Scalable Vector Graphics). Программа позволяет работать с контурами, фигурами, текстом, маркерами, градиентами и импортированной графикой (поддерживается импорт большинства растровых форматов, таких как JPEG, PNG, TIFF и другие).

Ключевые особенности:

  • Работа с фигурами, контурами, текстом, маркерами и пр.
  • Наличие таких возможностей SVG, как альфа-каналы, трансформации, градиенты, текстуры и группировка.
  • Поддержка метаданных Creative Commons.
  • Наличие инфраструктуры для исполнения сценариев, написанных на Perl, Python и Ruby.
  • Возможность правки узлов.
  • Работа со слоями.
  • Возможность осуществления сложных операций с контурами.
  • Векторизация растровой графики.
  • Редактирование XML-данных напрямую.
  • Импорт файлов в форматах JPEG, PNG, TIFF и др.
  • Экспорт файлов в формате PNG, а также в некоторых векторных форматах.
  • Наличие собственного движка рендеринга.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
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Отзывы о программе Inkscape

Гоша про Inkscape 0.92.3 [04-04-2018]

Японял, нада брать
7 | 4 | Ответить

RQ про Inkscape 0.92.2 [25-01-2018]

Удобная и мощная прога. В разы удобней корела. Бывают глюки и лаги, но при большом весе файла.
7 | 9 | Ответить

Григорий про Inkscape 0.92.1 [25-02-2017]

Мне не разрешили скачивать это. Есть онлайн аналоги?
10 | 12 | Ответить

Ruk в ответ Григорий про Inkscape 0.92.2 [23-01-2018]

Gravit Designer: https://designer.io
Vectr: https://vectr.com
Xara Cloud: https://xara.cloud
7 | 9 | Ответить

МакГам про Inkscape 0.92.1 [23-02-2017]

В версии для винды панель инструментов темно синяя с черными надписями - надо пользоваться лупой. Ориентация холста менять какими то обходными маневрами, а это ведь одна из основных команд И еще много всякого уму не постижимого.
9 | 9 | Ответить

иван про Inkscape 0.91 [11-04-2015]

...так и не шмог запустить - терпения не хватает...
8 | 6 | Ответить

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