Inkscape для Windows
|Оценка:
|3.61/5 голосов - 74
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Inkscape
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 38 698 | Статистика
|Размер:
|101,85 Мб
|СКАЧАТЬ
Inkscape - редактор векторной графики с открытым исходным кодом, который по своим функциональным возможностям и набору инструментов ни в чем не уступает таким популярным программным продуктам, как Adobe Illustrator, CorelDraw, Xara X. В качестве основного формата в программе используется стандарт SVG (Scalable Vector Graphics). Программа позволяет работать с контурами, фигурами, текстом, маркерами, градиентами и импортированной графикой (поддерживается импорт большинства растровых форматов, таких как JPEG, PNG, TIFF и другие).
Ключевые особенности:
- Работа с фигурами, контурами, текстом, маркерами и пр.
- Наличие таких возможностей SVG, как альфа-каналы, трансформации, градиенты, текстуры и группировка.
- Поддержка метаданных Creative Commons.
- Наличие инфраструктуры для исполнения сценариев, написанных на Perl, Python и Ruby.
- Возможность правки узлов.
- Работа со слоями.
- Возможность осуществления сложных операций с контурами.
- Векторизация растровой графики.
- Редактирование XML-данных напрямую.
- Импорт файлов в форматах JPEG, PNG, TIFF и др.
- Экспорт файлов в формате PNG, а также в некоторых векторных форматах.
- Наличие собственного движка рендеринга.
- Поддержка "горячих" клавиш.
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Отзывы о программе Inkscape
RQ про Inkscape 0.92.2 [25-01-2018]
Удобная и мощная прога. В разы удобней корела. Бывают глюки и лаги, но при большом весе файла.
7 | 9 | Ответить
Григорий про Inkscape 0.92.1 [25-02-2017]
Мне не разрешили скачивать это. Есть онлайн аналоги?
10 | 12 | Ответить
Ruk в ответ Григорий про Inkscape 0.92.2 [23-01-2018]
Gravit Designer: https://designer.io
Vectr: https://vectr.com
Xara Cloud: https://xara.cloud
7 | 9 | Ответить
МакГам про Inkscape 0.92.1 [23-02-2017]
В версии для винды панель инструментов темно синяя с черными надписями - надо пользоваться лупой. Ориентация холста менять какими то обходными маневрами, а это ведь одна из основных команд И еще много всякого уму не постижимого.
9 | 9 | Ответить
иван про Inkscape 0.91 [11-04-2015]
...так и не шмог запустить - терпения не хватает...
8 | 6 | Ответить