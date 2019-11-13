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XnViewMP 0.94
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4.39 из 5, всего оценок - 15
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- Рейтинг программы - 4.39 из 5
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XnViewMP - мощное многофункциональное приложение для работы с графическими файлами на компьютере, являющееся расширенной версией программы XnView. По сути этот инструмент может считаться своеобразным медиа-браузером с опциями просмотрщика, конвертера и каталогизатора. Поддерживает просмотр более 500 различных графических форматов, а при сохранении (преобразовании) - до 50 форматов.
Возможности и инструментарий приложения действительно огромны. Как уже отмечалось, можно конвертировать картинки и фотографии в различные форматы, в том числе и в пакетном режиме, что несомненно удобно при работе с большим объемом данных, можно просматривать и редактировать EXIF-информацию, делать скриншоты экрана, загружать данные на FTP-сервер, сайт или отправить по электронной почте, упорядочить графическую библиотеку по определенным параметрам и многое другое.
Изображения можно обрезать, поворачивать, изменять размер, настраивать параметры яркости и контраста, применять различные эффекты и т. д. В общем, приложение объединяет в себе возможности сразу нескольких направлений по работе с файлами изображений, базируясь на принципе "все-в-одном". Следует отметить и качественно продуманный интерфейс продукта, который выполнен на подобие проводника Windows, где все разложено и рассортировано для максимально продуктивного использования.
Основные возможности XnViewMP:
- Просмотр более 500 и экспорт в 50 графических форматов файлов.
- Поддержка просмотра и создания многостраничных и аннимированных файлов.
- Полный спектр опций для редактирования изображения.
- Копирование, вырезание и обрезка картинок.
- Настройка цветовой гаммы, яркости и контраста.
- Использование большого набора готовых фильтров и эффектов, а также применение своих.
- Создание скриншотов и настройка сканирования непосредственно из самого приложения.
- Редактирование и изменение EXIF-данных.
- Создание слайд-шоу и графических презентаций.
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Отзывы о программе XnViewMP
Роман про XnViewMP 0.86 [07-06-2017]
Дорасширялись! В этой версии на редактировании фото нет важной для меня функции "Задать выделенной области пропорцию", например 16:9 или 4:3!
Кто знает её как включить?
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SMachine про XnViewMP 0.69 [14-10-2014]
Работает! Win8.1, для захвата экрана мышку сначала нужно нажатой держать.
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Aleksandr про XnViewMP 0.68 [22-06-2014]
Это не аналог XnView, а дальнейшее его развитие.
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Сергей про XnViewMP 0.68 [21-05-2014]
Довольно неплохая прога.Аналог XnView.Имеет все нужные функции для простого редактирования картинок и печати.Самое главное выпускается как для windows так и Ubuntu linux.
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