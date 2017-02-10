Программы для Windows » Деловые программы » Учет компьютеров » Учет оборудования и ремонтов 1.32
Учет оборудования и ремонтов для Windows

Учет оборудования и ремонтов 1.32

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Учет оборудования и ремонтов 1.32Описание   Скачать Учет оборудования и ремонтов 1.32СКАЧАТЬ (15,04 Мб) Скриншоты Учет оборудования и ремонтов 1.32Скриншоты (5)   Статистика Учет оборудования и ремонтов 1.32Статистика   Отзывы о Учет оборудования и ремонтов 1.32Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Учет оборудования и ремонтов - удобная программа для учета оборудования, инвентаря, ремонтов и обслуживаний. Этот инструмент позволит вам выполнять следующие действия и операции:

  • учет компьютеров, оборудования, программного обеспечения, комплектующих, расходников, инвентаря,
  • учет поломок и ремонтов оборудования, контроль сроков ремонта,
  • учет выполнения собственных работ различных типов,
  • учет перемещений оборудования между филиалами,
  • ведение графика работы (расписания) сотрудников,
  • печать инвентарной этикетки со штрих-кодом для оборудования,
  • возможность связывать объекты учета между собой, вкладывая несколько объектов в один,
  • закрепление объектов учета за сотрудниками и материально ответственными лицами организации,
  • ведение базы поставщиков и сервисных организаций,
  • многопользовательский доступ к единой базе с настройкой прав доступа пользователей по ролям,
  • возможность создания и настройки собственных свойств объектов,
  • возможность добавлять комментарии, изображения и файлы к объектам учёта.

В целом, этот продукт сделает учет всего оборудования более надежным, качественным и структурированным, что конечно же скажется и на продуктивности вашей работы.

Что нового в Учет оборудования и ремонтов 1.32?
общее ускорение работы программы
Скриншоты Учет оборудования и ремонтов:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 2000 руб.
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 475
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУчет компьютеров

Отзывы о программе Учет оборудования и ремонтов

Admin

Отзывов о программе Учет оборудования и ремонтов 1.32 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

CheMax Rus

Hard Disk Sentinel

Opera

ACE Stream

Virtual DJ

Kodi

K-Lite Codec Pack

GPU-Z

Балаболка

XviD4PSP

Skype

Rufus

ESET NOD32 Антивирус

FL Studio (FruityLoops)

ESET NOD32 Smart Security

Unchecky

Mozilla Firefox

ParkControl

ArtMoney

Google Chrome

 
 