Altos Adventure - захватывающий раннер для мобильных устройств на базе Android, в котором необходимо помочь сноубордисту Альто в его нелегком, но увлекательном путешествии по заснеженным альпийским склонам. По пути необходимо будет не только преодолевать различные препятствия - придется спасать сбежавших лам, мчаться с огромной скоростью по крышам заброшенной деревушки, перепрыгивать бездонные пропасти и перехитрить горных старейшин.

Кроме этого в игре присутствует смена времени суток, так что игроку придется показывать свое мастерство и ловкость как днем, так и в сгущающихся сумерках или при свете луны и звезд.

Основные возможности Altos Adventure: