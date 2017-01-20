Altos Adventure - захватывающий раннер для мобильных устройств на базе Android, в котором необходимо помочь сноубордисту Альто в его нелегком, но увлекательном путешествии по заснеженным альпийским склонам. По пути необходимо будет не только преодолевать различные препятствия - придется спасать сбежавших лам, мчаться с огромной скоростью по крышам заброшенной деревушки, перепрыгивать бездонные пропасти и перехитрить горных старейшин.
Кроме этого в игре присутствует смена времени суток, так что игроку придется показывать свое мастерство и ловкость как днем, так и в сгущающихся сумерках или при свете луны и звезд.
Основные возможности Altos Adventure:
Плавный, изящный, основанный на реальной физике увлекательный игровой процесс.
Процедурно генерируемый ландшафт, основанный на реальных трассах для сноуборда.
Полностью динамическое освещение и погодные эффекты, включая бури, метели, туман, радуги, падающие звезды и многое другое.
Легкая в освоении, но трудная в достижении мастерства система трюков, основанная всего на одном нажатии.
Совмещение-комбо для максимальных очков и скорости.
Проверка ваших навыков в 180 созданных вручную целях.
Шесть уникальных сноубордеров с индивидуальными атрибутами и умениями.
Возможность бросать вызов друзьям в Google Play. Соревнуйтесь на лучший рейтинг, самую длинную дистанцию и лучшее трюковое комбо!
Возможность получить крылатый костюм в мастерской Изель для совершенно новой игровой динамики.
Прекрасный минималистский и запоминающийся дизайн.
Оригинальная музыка и тщательно подобранный звук для полного погружения.