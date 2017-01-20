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Altos Adventure для Android

Altos Adventure 1.3.6 для Android

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Описание Altos Adventure 1.3.6 для AndroidОписание   Скачать Altos Adventure 1.3.6 для AndroidСКАЧАТЬ (46,78 Мб) Скриншоты Altos Adventure 1.3.6 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Altos Adventure 1.3.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Altos Adventure 1.3.6 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Altos Adventure - захватывающий раннер для мобильных устройств на базе Android, в котором необходимо помочь сноубордисту Альто в его нелегком, но увлекательном путешествии по заснеженным альпийским склонам. По пути необходимо будет не только преодолевать различные препятствия - придется спасать сбежавших лам, мчаться с огромной скоростью по крышам заброшенной деревушки, перепрыгивать бездонные пропасти и перехитрить горных старейшин.

Кроме этого в игре присутствует смена времени суток, так что игроку придется показывать свое мастерство и ловкость как днем, так и в сгущающихся сумерках или при свете луны и звезд.

Основные возможности Altos Adventure:

  • Плавный, изящный, основанный на реальной физике увлекательный игровой процесс.
  • Процедурно генерируемый ландшафт, основанный на реальных трассах для сноуборда.
  • Полностью динамическое освещение и погодные эффекты, включая бури, метели, туман, радуги, падающие звезды и многое другое.
  • Легкая в освоении, но трудная в достижении мастерства система трюков, основанная всего на одном нажатии.
  • Совмещение-комбо для максимальных очков и скорости.
  • Проверка ваших навыков в 180 созданных вручную целях.
  • Шесть уникальных сноубордеров с индивидуальными атрибутами и умениями.
  • Возможность бросать вызов друзьям в Google Play. Соревнуйтесь на лучший рейтинг, самую длинную дистанцию и лучшее трюковое комбо!
  • Возможность получить крылатый костюм в мастерской Изель для совершенно новой игровой динамики.
  • Прекрасный минималистский и запоминающийся дизайн.
  • Оригинальная музыка и тщательно подобранный звук для полного погружения.
Скриншоты Altos Adventure:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 108
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Altos Adventure

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