Успешная работа магазина зависит от многих обстоятельств: места расположения, ассортимента товаров и их количества, цены, времени работы. Можно долго перечислять эти факторы и каждый будет важен и понятен обычному покупателю. Но для руководителя, для владельца магазина есть множество каждодневных проблем: закупка товара, доставка к магазину, учет на складе, возврат брака, пересортица, работа персонала, налоги, и прочее. Некоторые из этих проблем вам поможет решить программа Каяла: Торговое место.

Это программа для автоматизации ведения торговли и оказания услуг.

"Каяла: Торговое место" осуществляет:

учет товаров на складе (поступление, перемещение, списание, продажа, возврат),

учет товаров в магазине (приход, продажа),

учет кассы (продажа, инкассация, банк),

разграничение прав пользователей (продавец будет ограничен в возможностях системы).

"Каяла: Торговое место" - программа, ориентированная на небольшой магазин, где работает одна касса, склад с одним пунктом выдачи. Это простое и доступное решение для небольшого бизнеса.