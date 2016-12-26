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Каяла: Торговое место для Windows

Каяла: Торговое место 1.1.61116

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Описание Каяла: Торговое место 1.1.61116Описание   Скачать Каяла: Торговое место 1.1.61116СКАЧАТЬ (4,79 Мб) Скриншоты Каяла: Торговое место 1.1.61116Скриншоты (4)   Статистика Каяла: Торговое место 1.1.61116Статистика   Отзывы о Каяла: Торговое место 1.1.61116Отзывы (0)  
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Успешная работа магазина зависит от многих обстоятельств: места расположения, ассортимента товаров и их количества, цены, времени работы. Можно долго перечислять эти факторы и каждый будет важен и понятен обычному покупателю. Но для руководителя, для владельца магазина есть множество каждодневных проблем: закупка товара, доставка к магазину, учет на складе, возврат брака, пересортица, работа персонала, налоги, и прочее. Некоторые из этих проблем вам поможет решить программа Каяла: Торговое место.

Это программа для автоматизации ведения торговли и оказания услуг.

"Каяла: Торговое место" осуществляет:

  • учет товаров на складе (поступление, перемещение, списание, продажа, возврат),
  • учет товаров в магазине (приход, продажа),
  • учет кассы (продажа, инкассация, банк),
  • разграничение прав пользователей (продавец будет ограничен в возможностях системы).

"Каяла: Торговое место" - программа, ориентированная на небольшой магазин, где работает одна касса, склад с одним пунктом выдачи. Это простое и доступное решение для небольшого бизнеса.

Скриншоты Каяла: Торговое место:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкладской учет - Торговля

Отзывы о программе Каяла: Торговое место

Admin

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