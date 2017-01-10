AMD Driver Autodetect - средство для автоматического поиска и установки "свежих" драйверов видеокарт семейства AMD Radeon.

Эта утилита определяет модель вашего графического процессора, версию операционной системы компьютера и предлагает скачать наиболее оптимальный пакет драйверов с официального сайта компании. При наличии нового драйвера нужно нажать всего одну кнопку — после этого сразу начнется загрузка драйвера и процесс его установки.

Таким образом, в вашей системе всегда будут самые свежие и подходящие драйвера видеокарты, что обеспечит наилучшую графическую производительность вашей конфигурации компьютера.

Обратите внимание, с системами Linux, Apple Boot Camp и видеокартами AMD FirePro данная утилита не работает.