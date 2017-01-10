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AMD Driver Autodetect для Windows

AMD Driver Autodetect 16.12.2

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Описание AMD Driver Autodetect 16.12.2Описание   Скачать AMD Driver Autodetect 16.12.2СКАЧАТЬ (53,89 Мб) Скриншоты AMD Driver Autodetect 16.12.2Скриншоты (2)   Статистика AMD Driver Autodetect 16.12.2Статистика   Отзывы о AMD Driver Autodetect 16.12.2Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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AMD Driver Autodetect - средство для автоматического поиска и установки "свежих" драйверов видеокарт семейства AMD Radeon.

Эта утилита определяет модель вашего графического процессора, версию операционной системы компьютера и предлагает скачать наиболее оптимальный пакет драйверов с официального сайта компании. При наличии нового драйвера нужно нажать всего одну кнопку — после этого сразу начнется загрузка драйвера и процесс его установки.

Таким образом, в вашей системе всегда будут самые свежие и подходящие драйвера видеокарты, что обеспечит наилучшую графическую производительность вашей конфигурации компьютера.

Обратите внимание, с системами Linux, Apple Boot Camp и видеокартами AMD FirePro данная утилита не работает.

 

Скриншоты AMD Driver Autodetect:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 807
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы

Отзывы о программе AMD Driver Autodetect

Admin

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